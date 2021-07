Οικονομία

G20: “Πράσινο φως” για τη φορολόγηση των πολυεθνικών

Έγκριση της συμφωνίας με την οποία επιβάλλεται παγκόσμιος φόρος τουλάχιστον 15% στα κέρδη των πολυεθνικών.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας των Είκοσι (G20) ενέκριναν σήμερα την «ιστορική συμφωνία για μια πιο σταθερή και πιο δίκαιη διεθνή φορολογική αρχιτεκτονική», με την οποία επιβάλλεται παγκόσμιος φόρος «τουλάχιστον 15%» στα κέρδη των πολυεθνικών, αναφέρουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Οι υπουργοί Οικονομικών απηύθυναν επίσης έκκληση στις δύστροπες χώρες, καθώς η δήλωση έχει υπογραφεί μέχρι τώρα από 131 από τα 139 μέλη της ομάδας εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στον οποίο μετέχουν προηγμένες και αναδυόμενες χώρες.

«Καλούμε όλα τα μέλη αυτής της ομάδας που δεν έχουν ακόμη προσυπογράψει τη διεθνή συμφωνία, να το πράξουν», αναφέρουν οι υπουργοί.

Οι υπουργοί Οικονομικών κάλεσαν επίσης αυτή την ομάδα «να αντιμετωπίσει γρήγορα τα εναπομείναντα ζητήματα» και να παρουσιάσει «ένα λεπτομερές σχέδιο για την εφαρμογή των δύο πυλώνων» της συμφωνίας μέχρι την επόμενη σύνοδο της G20 τον Οκτώβριο.

Ο «πυλώνας 1» της συμφωνίας έγκειται στο να διατεθεί ένα μέρος του φόρου επί των κερδών, που καταβάλλεται από τις πολυεθνικές, στις λεγόμενες χώρες «της αγοράς», δηλαδή τις χώρες στις οποίες οι εταιρείες αυτές πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους. Ο φόρος δεν θα καταβάλλεται συνεπώς πλέον αποκλειστικά εκεί όπου οι εταιρείες έχουν εγκαταστήσει τις έδρες τους.

Στο στόχαστρο είναι οι επιχειρήσεις που πραγματοποούν παγκόσμιο τζίρο άνω των 20 δισεκ. ευρώ και των οποίων η αποδοτικότητα είναι μεγαλύτερη του 10%.

Ο στόχος είναι, οι πολυεθνικές και κυρίως οι GAFA (ακρωνύμιο για τις γιγάντιες εταιρείες Google, Amazon, Facebook και Apple), οι οποίες είχαν μεγάλα κέρδη κατά την πανδημία της Covid-19 και τα λοκντάουν, να μην πληρώνουν φόρους, το ύψος των οποίων είναι αστείο έναντι των κερδών τους.

Ο «πυλώνας 2» αντιστοιχεί στη θέσπιση ενός ελάχιστου ποσοστού φόρου «τουλάχιστον 15%» επί των κερδών των πολυεθνικών. Ένα κράτος θα μπορεί να φορολογεί τα κέρδη εξωτερικού μιας από τις εθνικές επιχειρήσεις του, τα οποία έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό με ποσοστό κατώτερο αυτού του ελάχιστου ποσοστού, ώστε να αντισταθμίσει τη διαφορά.

