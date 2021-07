Αθλητικά

Euro 2020: Επιστολή της βασίλισσας Ελισάβετ στον Σάουθγκεϊτ

Η βασίλισσα είχε παραστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 στην Αγγλία.

Η βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε το δικό της μήνυμα στον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας, προκειμένου να ευχηθεί στην εθνική ομάδα καλή τύχη πριν από τον μεγάλο τελικό του Euro 2020 στο Γουέμπλεϊ, απέναντι στην Ιταλία, τον πρώτο της χώρας σε μεγάλη διοργάνωση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966.

Μόλις 24 ώρες πριν από την πρώτη σέντρα, η βασίλισσα απέστειλε επιστολή στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, υπενθυμίζοντας ότι είχε παραστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 στην Αγγλία.

«Θέλω να στείλω τις καλές μου ευχές για αύριο με την ελπίδα ότι η ιστορία θα καταγράψει όχι μόνο την επιτυχία σας, αλλά και το πνεύμα, τη δέσμευση και την υπερηφάνεια σας», έγραψε μεταξύ άλλων.

Στη Βρετανία επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός για την πρόκριση της Εθνικής στην καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης, με τις πωλήσεις μπύρας να αυξάνονται, ενώ χορηγήθηκε ειδική άδεια στους παιδικούς σταθμούς, προκειμένου να ανοίξουν αργά τη Δευτέρα.

