Κουτσούμπας: Κίνδυνος από την όξυνση των στρατιωτικών συγκρούσεων

Οι πραγματικοί εχθροί δεν είναι οι γείτονες λαοί, αλλά ο καπιταλισμός και οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους, τόνισε ο ΓΓ του ΚΚΕ

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 30ο Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της ΚΝΕ, στη Μυτιλήνη, αναφερόμενος και στις διεθνείς εξελίξεις και τις σχέσεις με την Τουρκία.

Εκ μέρους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλωσόρισε την αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας, «που καταφέραμε μέσα από πολλές δυσκολίες να είναι σήμερα μαζί μας».

«Η ΚΝΕ για άλλη μια χρονιά πραγματοποιεί σε συνθήκες πανδημίας μια μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας.

Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να προστατευθεί η υγεία του λαού, να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Και συνεχίζουμε. Γιατί τα καλυμμένα στόματα, έχουν φωνή πολύ δυνατή!» πρόσθεσε.

Είπε ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος τόπος από την Λέσβο - «το νησί όπου το λαϊκό κίνημα, με επικεφαλής το Κόμμα μας, έχει γράψει λαμπρές σελίδες αταλάντευτου αγώνα» - για την «στρογγυλή» επέτειο των 30 χρόνων του Αντιιμπεριαλιστικού Διήμερου της ΚΝΕ.

Χαρακτήρισε την ηρωική ιστορική παρακαταθήκη της Λέσβου «φωτεινό οδηγό» των σημερινών αγώνων της νεολαίας για τα δικαιώματά της στη μόρφωση, στη δουλειά και στη ζωή, των αγώνων για το «πραγματικά σύγχρονο, που δεν είναι άλλο από την πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες, την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση της νέας ζωής, του σοσιαλισμού - κομμουνισμού».

«Από τη Λέσβο στέλνουμε, επιπλέον, πιο ισχυρό το μήνυμα του διεθνισμού των λαών της κοινής πάλης, ενάντια σε εκείνα και εκείνους που «ναρκοθετούν» καθημερινά τη ζωή της νεολαίας και του λαού και απειλούν ακόμη και να τη συντρίψουν μέσα στους πολεμικούς σχεδιασμούς τους» πρόσθεσε.

«Οι αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, συμμετέχουν δραστήρια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ, ενάντια σε άλλες χώρες και λαούς. Προσφέρουν στρατιωτικές βάσεις και υποδομές. Προχωρούν σε τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ. Στέλνουν εκτός συνόρων στρατιωτικά σώματα, πλοία και αεροπλάνα, για την εξυπηρέτηση αυτών των σχεδίων» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι αυτά τα σχέδια «δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών».

«Η διαπάλη, στην οποία συμμετέχουν οι αστικές τάξεις, διεξάγεται για το πώς τα μονοπώλιά τους θα αυγατίσουν τα πλούτη τους, για τη μοιρασιά των μεριδίων των αγορών, των πηγών ενέργειας, του ορυκτού πλούτου» ανέφερε, σημειώνοντας ότι «σε αυτό το «φαγοπότι» έχει σημασία η θέση που θα καταλάβει η κάθε αστική τάξη, γι' αυτό τις βλέπουμε, ακόμη και μέσα στις συμμαχίες τους, να διαγκωνίζονται για να κατακτήσουν νέες θέσεις και να προωθήσουν τα σχέδιά τους».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο «εκτυλίσσονται και οι σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας, που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας».

«Οι εργαζόμενοι στις δύο γειτονικές χώρες κινδυνεύουν, τόσο από την όξυνση των στρατιωτικών συγκρούσεων και τους πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς, που μετατρέπουν τους λαούς, τη νεολαία σε «κρέας για τα κανόνια», όσο και από τη λεγόμενη ιμπεριαλιστική «ειρήνη» τους, που προετοιμάζει το νέο γύρο των πολέμων τους, μέσα από την καταλήστευση των πόρων των λαών και την καταστροφή του περιβάλλοντος από τα μονοπώλια, που φέρνει η περιβόητη «συνεκμετάλλευση» τόνισε.

Εξέφρασε την βεβαιότητα του ότι οι δυο λαοί μπορούν να χαράξουν άλλο δρόμο ανάπτυξης και να σπάσουν τον «φαύλο κύκλο» του καπιταλιστικού τρόπου ζωής.

«Φτάνει να πιστέψουν στη δύναμή τους! Να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλό τους!

Θα φροντίσουμε κι εμείς γι αυτό! Χέρι - χέρι με τους συντρόφους μας του ΚΚΤ!

Γιατί οι πραγματικοί εχθροί μας δεν είναι οι γείτονες λαοί μας!

Είναι ο καπιταλισμός, τα μονοπώλια, οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους, όπως είναι το ΝΑΤΟ» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην «στενή συντροφική συνεργασία» μεταξύ ΚΚΕ και ΚΚΤ «τόσο για την επαναστατική ανασυγκρότηση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, όσο και για την κοινή πάλη των δύο λαών».

Όπως συμπλήρωσε στη συνέχεια, αναπτύσσουμε σημαντικές κοινές πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις:

Ενάντια σε κάθε θερμό επεισόδιο και πολεμική εμπλοκή.

Ενάντια στις παραβιάσεις των συνόρων και στην αμφισβήτηση των διεθνών Συνθηκών που έχουν καθορίσει τα σύνορα στην περιοχή.

Για τη μη αλλαγή των συνόρων και των Συνθηκών που τα καθορίζουν.

Ενάντια στις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες των δύο χωρών, που δημιουργούν υπόβαθρο πολεμικής αναμέτρησης.

Ενάντια στους ανταγωνισμούς για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων του Αιγαίου από τα μονοπώλια και στα σχέδια για "συνεκμετάλλευσή" τους από τις εκμεταλλεύτριες τάξεις των δύο χωρών και των ισχυρών συμμάχων τους.

Ενάντια στην εμπλοκή Ελλάδας και Τουρκίας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων από ΝΑΤΟϊκές και άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων.

Για την αποδέσμευση των χωρών από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, για να διώξουμε τις αμερικανικές και ΝΑΤΟϊκές βάσεις από τις χώρες μας.

«Οι κομμουνιστές σε Τουρκία και Ελλάδα βαδίζουν πλάι - πλάι, στο δρόμο του προλεταριακού διεθνισμού.

Παλεύουμε μαζί, για να φτάσει το μήνυμα παντού.

Οι γείτονες λαοί μας επιθυμούν και διεκδικούν να ζουν ειρηνικά, με συνεργασία και φιλία, με ισότιμες αμοιβαίες σχέσεις.

Παλεύουμε για να δημιουργηθούν στις χώρες μας οι προϋποθέσεις για να ανατρέψουμε τελικά το γερασμένο σύστημα της εκμετάλλευσης και της αθλιότητας, τον καπιταλισμό.

Μπορούμε μαζί, όλοι της γης οι λαοί, να χτίσουμε τη νέα κοινωνία, το σοσιαλισμό - κομμουνισμό!» κατέληξε στον χαιρετισμό του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

