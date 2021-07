Αθλητικά

Copa America: πλαστογράφησαν τεστ COVID-19 για να μπουν στον τελικό

Μόλις 6.500 φίλαθλοι είχαν προσκληθεί για να δουν τον τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, πολλοί από αυτούς όμως κατέφυγα στην πλαστογραφία.

Ένας "σημαντικός αριθμός" φιλάθλων, οι οποίοι προσκλήθηκαν για να παρακολουθήσουν τον αποψινό τελικό του Copa America μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής στο στάδιο «Μαρακανά», πλαστογράφησαν τεστ COVID-19 για να διασφαλίσουν την είσοδό τους, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές της Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL)

Η παρουσία φιλάθλων απαγορεύθηκε στους πρώτους 27 αγώνες της διοργάνωσης, λόγω της πανδημίας στη Νότια Αμερική, αλλά η CONMEBOL και οι Αρχές του Ρίο ντε Τζανέιρο αποφάσισαν να επιτρέψουν 6.500 προσκεκλημένους στον τελικό, ή περίπου το 10% της χωρητικότητας του σταδίου.

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν υποχρεωμένοι να προσκομίσουν αρνητικό τεστ COVID-19 πριν από την είσοδο.

Ωστόσο, «ένας σημαντικός αριθμός ψεύτικων τεστ PCR εντοπίστηκαν τόσο από την πλευρά της Βραζιλίας, όσο και από αυτή της Αργεντινής. Σε αυτούς δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο. Οι έλεγχοι για την εξασφάλιση της πρόσβασης στον τελικό του Copa America θα είναι εξαιρετικά αυστηροί», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της CONMEBOL, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον αριθμό των πλαστογραφημένων τεστ.

