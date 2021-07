Αθλητικά

“Ασημένιος” ο Καραλής στο Ευρωπαϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερος ο Εμμανουήλ Καραλής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε σήμερα στο βάθρο των νικητών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ23, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, δύο χρόνια από τη διοργάνωση του Γκέβλε.

Ο έμπειρος αθλητής όπως και στον αγώνα της Πολωνίας έτσι και στο Ταλίν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 5,65 μέτρα. Ο αθλητής του Παναγιώτη Συμεωνίδη ξεκίνησε τον αγώνα με επιτυχημένο άλμα στα 5,30 μ., άφησε στη συνέχεια τα 5,40 μ. και πέρασε με την πρώτη τα 5,50 μέτρα. Το επόμενο ύψος που δοκίμασε ο αθλητής ήταν τα 5,65 μ., όπου χρειάστηκε δύο προσπάθειες. Σε εκείνο το σημείο ο αθλητής επέλεξε να αφήσει τα 5,70 μ. και να δοκιμάσει μία φορά στα 5,75 μ. και δύο στα 5,80 μ., προκειμένου να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο και να ισοφάρισε και το ατομικό του ρεκόρ, δίχως, όμως, επιτυχία. Ο Εθάν Κομόντ (Γαλλία) αναδείχθηκε νικητής με άλμα στα 5,80 μ., όσο και το ατομικό του ρεκόρ.

Ο Γάλλος κατάφερε να υπερβεί το καθοριστικό ύψος και να πάρει τη νίκη στον αγώνα. Το χάλκινο μετάλλιο πήγε σε δύο αθλητές, στον Νορβηγό Γκούτορμσεν και στον Τούρκο Ερσού Σασμά με 5,60 μέτρα.

Ο Καραλής με το σημερινό του μετάλλιο συνέχισε το σερί που έχει στα πρωταθλήματα των ηλικιακών κατηγοριών. Ο 22χρονος έχει μπροστά του τη διοργάνωση του Τόκιο, στην πρώτη του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί όπου θα κυνηγήσει μια θέση στον τελικό του αγωνίσματος.

Η χώρας μας πλέον έχει τέσσερα μετάλλια στη διοργάνωση, αφού έχει ήδη πανηγυρίσει το χάλκινο με τον Μουζενίδη στη σφαιροβολία και τα ασημένια με την Καρύδη στο τριπλούν και τον Φραντζεσκάκη στη σφυροβολία και βρίσκεται στην 16η θέση στον πίνακα των μεταλλίων

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Βουλή: ο πατέρας του Ιάσονα αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση από αρνητές των εμβολίων (εικόνες)

Euro 2020: Τι σας φταίει η Αγγλία;