Κοινωνία

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Τραπεζικός λογαριασμός δίνει απαντήσεις για τα κίνητρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα από την άρση του τραπεζικού λογαριασμού του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου

Εξελίξεις αναμένονται δύο μήνες μετα τη δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν από τον σύζυγό της στα Γλυκά Νερά.

Η οικογένεια της 20χρονης δεν φέρεται να έχει πειστεί από τις εξηγήσεις του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου και αναζητά τους πραγματικούς λόγους της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τον Alpha, στις 15 Ιουλίου που επιστρέφει ο εισαγγελέας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση, θα βρει στο γραφείο του τα αποτελέσματα της άρσης του τραπεζικού λογαριασμού του πιλότου.

Ο ιερέας με το βιτριόλι… εξομολόγησε τον δολοφόνο της Καρολάιν

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα στις φυλακές Κορυδαλλού στην ΣΤ’ πτέρυγα. Στην ίδια πτέρυγα που θεωρείται… VIP βρίσκεται και ο πρώην ιερέας που πραγματοποίησε την επίθεση με καυστικό υγρό στη Μονή Πετράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην ιερέας αν και δεν φοράει ράσα, έχει εξομολογήσει τους συγκρατουμένούς του, μεταξύ αυτών και τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Βουλή: ο πατέρας του Ιάσονα αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση από αρνητές των εμβολίων (εικόνες)

Euro 2020: Τι σας φταίει η Αγγλία;