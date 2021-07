Οικονομία

Ρύθμιση χρεών πανδημίας: θέμα ημερών οι ανακοινώσεις

Στην τελική ευθεία οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των Θεσμών. Τι προβλέπει η ελληνική πρόταση.

Θέμα το πολύ 10 ημερών είναι η ανακοίνωση της νέας ρύθμισης οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι διαβουλεύσεις με τους θεσμούς συνεχίζονται με στόχο η ελληνική πρόταση για τη βελτίωση της ρύθμισης να συζητηθεί σε επίπεδο επικεφαλής μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, με χθεσινή του δήλωση ο Ντέκλαν Κοστέλο, αναπληρωτής γενικός διευθυντής Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. -και γνώριμος στους Έλληνες πολίτες καθώς διετέλεσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομάδα των θεσμών κατά τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων-, κατέστησε σαφές ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει με «πολύ ανοικτό μυαλό» την πρόταση της ελληνικής πλευράς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ο κ. Κοστέλο δήλωσε, «Είναι ξεκάθαρο ότι η πανδημία, σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει αυξήσει το ύψος του χρέους νοικοκυριών, επιχειρήσεων - κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σε όλη την Ευρώπη βλέπουμε ορισμένες καινοτόμες προσεγγίσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συσσώρευση του χρέους λόγω του κορονοϊού. Πιστεύω ότι σίγουρα θα προσεγγίσουμε και θα μελετήσουμε προσεκτικά την πρόταση των ελληνικών αρχών με πολύ ανοιχτό μυαλό. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το υπερβολικό χρέος, το οποίο έχει δημιουργηθεί λόγω του κορονοϊού. Βέβαια πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να παρέχει τα σωστά κίνητρα και να διασφαλίζει ότι η ανάκαμψη θα είναι διατηρήσιμη».

Τι προβλέπει η ελληνική πρόταση

Πρώτον, ότι η ρύθμιση θα αφορά μόνο τα χρέη που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μόνο από φορολογούμενους που χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από την πανδημία. Δηλαδή, η ρύθμιση θα αφορά μισθωτούς που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής, επιτηδευματίες που ανέστειλαν την επαγγελματική τους λειτουργία και ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν εισοδήματα από ενοίκια ή όσους απολύθηκαν μέσα στην πανδημία. Φορολογούμενοι που δεν έχουν πληγεί από την πανδημία (επιχειρήσεις που λειτούργησαν κανονικά και δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι) δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης.

που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μόνο από φορολογούμενους που χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από την πανδημία. Δηλαδή, η ρύθμιση θα αφορά μισθωτούς που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής, επιτηδευματίες που ανέστειλαν την επαγγελματική τους λειτουργία και ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν εισοδήματα από ενοίκια ή όσους απολύθηκαν μέσα στην πανδημία. Φορολογούμενοι που δεν έχουν πληγεί από την πανδημία (επιχειρήσεις που λειτούργησαν κανονικά και δημόσιοι υπάλληλοι ή συνταξιούχοι) δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης. Δεύτερον, ότι θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής όλων των χρεών που μπήκαν σε αναστολή ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, η ρύθμιση δεν θα καλύπτει μόνο τις φορολογικές ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που ανεστάλησαν αλλά και τυχόν οφειλές από φόρους εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέσα στην κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός χωρίς υπαιτιότητα του φορολογούμενου.

που μπήκαν σε αναστολή ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, η ρύθμιση δεν θα καλύπτει μόνο τις φορολογικές ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που ανεστάλησαν αλλά και τυχόν οφειλές από φόρους εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέσα στην κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός χωρίς υπαιτιότητα του φορολογούμενου. Τρίτον, ότι θα προβλέπεται αυξημένος αριθμός δόσεων για την αποπληρωμή των χρεών. Το βασικό σενάριο προβλέπει τις 60 ή τις 72 δόσεις, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι όσοι πληρώσουν σε λιγότερες δόσεις ή εφάπαξ θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση (κυρίως άτοκη περίοδο αποπληρωμής των οφειλών).

για την αποπληρωμή των χρεών. Το βασικό σενάριο προβλέπει τις 60 ή τις 72 δόσεις, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι όσοι πληρώσουν σε λιγότερες δόσεις ή εφάπαξ θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση (κυρίως άτοκη περίοδο αποπληρωμής των οφειλών). Τέταρτον, ότι θα δοθεί το δικαίωμα αναβίωσης των 100 ή των 120 δόσεων για όσους απώλεσαν τα ευεργετήματα αυτών των ρυθμίσεων μέσα στην πανδημία.

