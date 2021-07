Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: ο Περικλής Ηλίας “έκλεισε” εισιτήριο για Τόκιο

Ο Περικλής Ηλίας εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Τόκιο στο άθλημα της ποδηλασίας.



Το τρίτο «εισιτήριο» για το Ολυμπιακό Τουρνουά Ποδηλασίας του Τόκιο, μετά τους Πολυχρόνη Τζωρτζάκη (ποδηλασία δρόμου) και Χρήστο Βολικάκη (ποδηλασία πίστας), εξασφάλισε σήμερα ο Περικλής Ηλίας, ο οποίος επικράτησε του Δημήτρη Αντωνιάδη στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας, το οποίο διοργανώθηκε στη Ξάνθη και έκρινε την τελευταία θέση για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

Υπενθυμίζεται ότι η κούρσα των 20χλμ είχε τον χαρακτήρα μπαράζ ανάμεσα στους δύο ποδηλάτες, μετά την απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ να ακυρώσει την επιλογή του Δημήτρη Αντωνιάδη για την Ολυμπιακή ομάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας.

