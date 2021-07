Κοινωνία

Ηλιούπολη: 18χρονη κατήγγειλε ότι αστυνομικός την είχε αιχμάλωτη και την εξέδιδε

Η κοπέλα ζήτησε βοήθεια από πολίτες λέγοντας ότι δραπέτευσε από το σημείο που την κρατούσε ο αστυνομικός.



Αστυνομικός ο οποίος βρίσκεται ήδη σε διαθεσιμότητα, εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά από καταγγελία 18χρονης, σύμφωνα με την οποία την κρατούσε παράνομα και την εξέδιδε.

Η κοπέλα ζήτησε βοήθεια από πολίτες λέγοντας ότι δραπέτευσε από το σημείο που την κρατούσε ο αστυνομικός, ο οποίος την απειλούσε και την εξέδιδε.

Ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, που προσήγαγε τον αστυνομικό μετά από υπόδειξη της 18χρονης, ο οποίος οδηγήθηκε για ανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη παραπεμφθεί στα Πειθαρχικά Συμβούλια με το ερώτημα της απόλυσης, για άλλη υπόθεση.

