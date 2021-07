Αθλητικά

Copa America: Θρίαμβος για Μέσι και Αργεντινή μετά από 28 χρόνια

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι «έγραψε ιστορία» μέσα στο «σπίτι» της «αιωνίου» αντιπάλου της.



Με το πρώτο γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία μετά από τρία χρόνια και συγκεκριμένα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, η Αργεντινή ήταν η νικήτρια με 1-0 επί της Βραζιλίας στο «Μαρακανά» στον τελικό του Copa America και πανηγύρισε για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια (1998) και 15η στην Ιστορία της το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας διοργάνωσης της Νότιας Αμερικής.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι «έγραψε ιστορία» μέσα στο «σπίτι» της «αιωνίου» αντιπάλου της και παίροντας «εκδίκηση» από την ήττα της με 2-0 από την «Σελεσάο» πριν από δύο χρόνια στον ημιτελικό της ίδιας διοργάνωσης, την οποία είχε κατακτήσει η ομάδα του Νεϊμάρ.

Οι δύο πρωταγωνιστές του τουρνουά και που πριν από τη σέντρα του τελικού κατέκτησαν το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του τουρνουά, Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ δεν κατάφεραν να σκοράρουν αυτή την φορά, ωστόσο, για τον κορυφαίο παίκτη της εποχής μας και απόλυτο σταρ της Μπαρτσελόνα αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που τον απασχόλησε μιας και με την κατάκτηση του τίτλου κατάφερε να βγάλει από πάνω του μία μεγάλη πίεση που τον βάραινε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Βραζιλία απέτυχε μέσα στην έδρα της να πάρει το 10ο τρόπαιο Copa America, με τον Νεϊμάρ να ξεσπά σε κλάματα μετά το σφύριγμα της λήξης του τελικού. Η σημερινή, μάλιστα, ήταν η πρώτη της ήττα στα 14 τελευταία ματς στα οποία μετρούσε 12 νίκες και μόλις μία ισοπαλία.

Ο τελικός κρίθηκε από ένα τραγικό λάθος της άμυνας της «Σελεσάο» στο 22ο λεπτό, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο ακραίος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, Ανχελ Ντι Μαρία και με άψογο πλασέ πέρασε την μπάλα πάνω από το σώμα του Έντερσον για να «γράψει» το όνομά του με χρυσά γράμματα την ιστορία του τελικού και να στείλει την «αλμπισελέστε» στα ουράνια. Να σημειωθεί ότι με το τρόπαιο αυτό η Αργεντινή ισοφάρισε σε κατακτήσεις την Ουρουγουάη, που και αυτή μετρά 15.

Οι ενδεκάδες:

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο (79΄ Πετσέλια), Οταμέντι, Ακούνια, Ντε Πολ, Παρέδες (54΄ Ροντρίγκεζ), Λο Σέλσο (63΄ Ταλιαφίκο), Ντι Μαρία (79΄ Παλάσιος), Λ. Μαρτίνες (79΄ Γκονζάλες), Μέσι.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Τίτε): Έντερσον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Τιάγκο Σίλβα, Ρενάν Λόντι (76΄ Έμερσον), Κασεμίρο, Φρεντ (46΄ Φιρμίνο), Έβερτον (63΄ Ζούνιορ Βινίσιους), Πακετά (76΄ Μπαρμπόσα), Νεϊμάρ, Ρισάρλισον.

