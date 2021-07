Κόσμος

Κορονοϊός – Αυστραλία: Πρώτος θάνατος για το 2021 και ρεκόρ κρουσμάτων

Αντιμέτωπη με ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού η Αυστραλία, που αποδίδεται στο παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα.



Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα τον πρώτο θάνατο ασθενούς με την COVID-19 την τρέχουσα χρονιά και τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων του SARS-CoV-2 μέσα στο 2021, που έφθασαν τα 77 στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η πολιτεία είναι αντιμέτωπη με ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού που αποδίδεται στο παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα.

Η πολιτειακή πρωθυπουργός Γκλάντις Μπερετζίκλιαν προεξόφλησε ότι ο αριθμός των μολύνσεων στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, που έχει τεθεί σε lockdown για τρεις εβδομάδες, θα αυξηθούν τα επόμενα 24ωρα.

«Αναμένω ότι ο αριθμός (σ.σ. των κρουσμάτων) στη Νέα Νότια Ουαλία θα ξεπεράσει τα 100 αύριο», τόνισε η κυρία Μπερετζίκλιαν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά. «Θα με εκπλήξει εάν είναι λιγότερα», πρόσθεσε.

Το Σάββατο, είχαν καταγραφεί 50 κρούσματα, το προηγούμενο ρεκόρ για το 2021. Συνολικά, στο τρέχον ξέσπασμα έχουν επιβεβαιωθεί 566 μολύνσεις από τον ιό.

Από τις περιπτώσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα, 33 άνθρωποι είχαν επαφές στην κοινότητα ενώ είχαν μολυνθεί, εν αγνοία τους, γεγονός το οποίο εντείνει την ανησυχία πως τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σε πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους στο Σίδνεϊ και τα περίχωρά του θα παραταθούν ξανά.

Η άμεση επιβολή lockdowns, η τήρηση των κανόνων της λεγόμενης κοινωνικής απόστασης και η διεξοδική ιχνηλάτηση των επαφών των ανθρώπων οι οποίοι μολύνθηκαν θεωρείται πως επέτρεψαν στην Αυστραλία να ελέγξει – συγκριτικά – την πανδημία και κυρίως να διατηρήσει σε χαμηλό επίπεδο τον απολογισμό των θυμάτων. Η χώρα των 25 εκατομμυρίων κατοίκων έχει καταγράψει ως εδώ κάπου 31.000 μολύνσεις και 911 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.

