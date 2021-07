Οικονομία

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοικτά μαγαζιά

Προαιρετικά ανοικτά μπορούν να είναι σήμερα, Κυριακή 11 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα.



Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει, για τα καταστήματα που θα παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά, ωράριο λειτουργίας από 11:00' έως 18:00'.

Όπως σημειώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει την άρτια τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και αναμένουν το καταναλωτικό κοινό να καλύψει τις ανάγκες του επιλέγοντας από μεγάλη γκάμα προϊόντων, σε πολύ χαμηλές τιμές, πραγματοποιώντας τις αγορές του σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον».

Oι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021.

