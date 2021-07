“Άγριες Μέλισσες”: Tο teaser για τον τρίτο κύκλο της σειράς

Life

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που καθήλωσε τους τηλεθεατές για δύο χρονιές, τον Σεπτέμβρη επιστρέφει στους δέκτες μας μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε.



Οι «Άγριες Μέλισσες» αποτελούν σίγουρα μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές που έχουν παιχτεί στην ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, πριν λίγες ώρες βγήκε στον αέρα το πρώτο teaser του νέου κύκλου το οποίο δίνει στους τηλεθεατές μια γεύση από όσα θα παρακολουθήσουν, αφού τα γεγονότα στην τρίτη σεζόν διαδραματίζονται στην εποχή της δικτατορίας.

