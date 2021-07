Κοινωνία

Φωτιά στα Στύρα: Μια σύλληψη για εμπρησμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τη σύλληψη έχει ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελία. Ποια είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο.



Σε μια σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές για την φωτιά στα Στύρα στην Εύβοια που έκαψε μεγάλες εκτάσεις το απόγευμα του Σαββάτου.

Πρόκειται για ένα αγρότη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πήγε να βάλει μπροστά ένα φορτηγάκι, αλλά από σπίθες που πετάχτηκαν από την εξάτμιση άρπαξαν φωτιά χόρτα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Ο 57χρονος θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι στον εισαγγελέα.

Η πυρκαγιά στα Στύρα είναι σε ύφεση, έχει οροθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Σε ύφεση είναι και όλες οι υπόλοιπες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χτες και συγκεκριμένα στον Βαρνάβα Αττικής, στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κυριακή σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για σήμερα Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για την Κυριακή

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: 18χρονη κατήγγειλε ότι αστυνομικός την είχε αιχμάλωτη και την εξέδιδε

Εκπτώσεις: Κυριακή με ανοικτά μαγαζιά

“Άγριες Μέλισσες”: Tο teaser για τον τρίτο κύκλο της σειράς