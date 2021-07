Αθλητικά

Copa America: Μέσι και Νεϊμάρ... MVP

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής ανακοίνωσε την απόφασή της πριν την σέντρα του μεγάλου τελικού.



Πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Copa America η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής (CONMEBOL) ανακοίνωσε την απόφασή της για το βραβείο του MVP της διοργάνωσης.

Η ομοσπονδία έκρινε ότι Μέσι και Νεϊμάρ ήταν αυτοί που έκαναν τη διαφορά στη διάρκεια του τουρνουά κι έτσι έκανε την έκπληξη δίνοντας το βραβείο στους απόλυτους σταρ των δύο φιναλίστ, Αργεντινής και Βραζιλίας, για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης!

«Η CONMEBOL ανακοινώνει την επιλογή των Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ ως των κορυφαίων παικτών του Copa America που λαμβάνει χώρα στην Βραζιλία» αναφέρει η ανακοίνωση της ομοσπονδίας και προσθέτει: «Η αρμόδια τεχνική επιτροπή επέλεξε τους Μέσι και Νεϊμάρ, διότι έδειξαν σε κάθε ματς την ποιότητά τους, την εξυπνάδα τους με και χωρίς τη μπάλα στα πόδια τους αλλά και για τις αποφάσεις που κλήθηκαν να πάρουν. Όλα αυτά τους οδηγούν στο να γίνουν οι καλύτεροι παίκτες στο Copa America και δεν είναι εύκολο να επιλεγεί μόνο ένας επειδή αυτή η διοργάνωση έχει δύο από τους καλύτερους παίκτες.»

