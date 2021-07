Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: 18000 κρούσματα ημερησίως τον Οκτώβριο χωρίς τείχος ανοσίας

"Καμπανάκι" από τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Τι ποσοστό των πολιτών πρέπει να εμβολιαστεί μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου για να αποφύγουμε τα χειρότερα.



Θα φτάσουμε έως και τα 18.000 κρούσματα COVID ημερησίως τον Οκτώβριο, μόνο εάν δεν αναχαιτιστεί η διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού, με επιτάχυνση εμβολιασμών, διευκρίνισε στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

«Τα 18.000 κρούσματα θα συμβούν αν δεν εμβολιαστεί τουλάχιστον το 62% του πληθυσμού μέχρι τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου το αργότερο. Αυτό που αναφέρει το διάγραμμα αναφέρεται στο φθινόπωρο. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα για εμβολιαστούμε όλοι δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι, είναι μονόδρομος, βγαίνει καθαρά από τη συγκεκριμένη μελέτη» τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης. «Θα γίνει μόνο αν δεν επιταχύνουμε σημαντικά τον εμβολιασμό, απευθύνω έκκληση τώρα για εμβολιασμούς, όχι αύριο».

«Με φοβίζει αυτός ο αριθμός, αλλά θεωρώ ότι δε θα φτάσουμε εκεί… Οι Έλληνες θα πάνε να εμβολιαστούν, κι αν είναι να περάσουμε κάποια επίπεδα ημερησίων κρουσμάτων θα ληφθούν πολύ αυστηρά μετρά τα όποια ακόμα κι αν δεν αντέχει η οικονομία η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πάρει» εκτίμησε υπαινισσόμενος το lockdown.



Σύμφωνα με τον καθηγητή μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο θα υπάρχει συνεχής αύξηση η οποία ανάλογα με τον αριθμό των τεστ μπορεί να διαφοροποιηθεί, αν γίνονται πολλά τεστ μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ υψηλούς αριθμούς. «Πάνω από 4.000 κρούσματα ημερησίως μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο. Τέλος Ιουλίου είναι κοντά στις 3.000 κρούσματα η εικόνα…»

Το σημαντικό, εξήγησε, είναι πώς θα καταφέρουμε να επιβραδύνουμε την επιταχυντική πορεία της πανδημίας, γιατί δε θα μπορέσουμε να εμβολιαστούμε όλοι αύριο.

Ο καθηγητής προειδοποίησε ότι αν μείνουμε σε μια αύξηση του εμβολιαστικού επιπέδου της τάξης των 800.000 απ’ ό,τι ήμασταν πριν μια εβδομάδα, δηλαδή στο 53% περίπου του συνόλου του πληθυσμού, τότε θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι χωρίς ανοσία για να έχουμε μια συνέχιση της εξέλιξης της πανδημίας σε πολύ υψηλούς αριθμούς και πολύ μεγάλη ταχύτητα.

