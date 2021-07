Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γυναίκα κόλλησε δύο μεταλλάξεις ταυτόχρονα

90χρονη ειχε προσβληθεί από δύο μεταλλάξεις. Τι λένε επιστήμονες για το πρωτόγνωρο περιστατικό.

Βέλγοι ερευνητές γνωστοποίησαν σήμερα την πρωτόγνωρη περίπτωση μιας 90χρονης, η οποία πέθανε τον Μάρτιο από COVID-19, αφού είχε προσβληθεί ταυτοχρόνως από δύο διαφορετικά παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, το Άλφα, το οποίο ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Βρετανία, και το Βήτα, το οποίο ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Νότια Αφρική.

"Είναι μια από τις πρώτες τεκμηριωμένες περιπτώσεις ταυτόχρονης μόλυνσης από δύο ανησυχητικές παραλλαγές του SARS-CoV-2", δήλωσε η μοριακή βιολόγος Άνε Φανκεερμπέργκεν, η οποία διεξήγαγε τη μελέτη, την οποία επικαλείται σε ανακοίνωσή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νόσων (ECCMID)

Στις 3 Μαρτίου του 2021, η 90χρονη, η οποία δεν είχε εμβολιαστεί και δεν είχε ειδικό ιατρικό ιστορικό, εισήχθη σε νοσοκομείο της βελγικής πόλης Άαλστ έπειτα από μια σειρά από πτώσεις της, σύμφωνα με την έρευνα που έγινε για την περίπτωση αυτή, η οποία παρουσιάστηκε στο ECCMID και αξιολογήθηκε από ομοτίμους της επιτροπής του επιλογής.

Η ηλικιωμένη, η οποία διεγνώσθη θετική στον νέο κορονοϊό όταν έφτασε στο νοσοκομείο, παρουσίαζε αρχικά "καλό επίπεδο κορεσμού οξυγόνου και δεν έφερε ενδείξεις αναπνευστικής δυσχέρειας", σύμφωνα με το ECCMID. Ωστόσο "γρήγορα εμφάνισε επιδείνωση των πνευμονικών συμπτωμάτων και πέθανε πέντε ημέρες αργότερα", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την βιολόγο του νοσοκομείου OLV του Άαλστ, "είναι δύσκολο να πούμε αν η ταυτόχρονη λοίμωξη από δύο παραλλαγμένα στελέχη έπαιξε ρόλο στην γρήγορη επιδείνωση της κατάστασης (της υγείας) της ασθενούς".

Έπειτα από ενδελεχείς εξετάσεις και χάρη στην ανάλυση του γονιδιώματος του ιού, το νοσοκομείο βρήκε ότι η 90χρονη είχε προσβληθεί από τα δύο παραλλαγμένα στελέχη του SARS-CoV-2 Άλφα και Βήτα.

"Τα δύο παραλλαγμένα στελέχη κυκλοφορούσαν στο Βέλγιο εκείνη την περίοδο (Μάρτιος 2021), επομένως είναι πιθανό ο ιός να μεταδόθηκε στη γυναίκα αυτή από δύο διαφορετικά πρόσωπα. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε πώς προσβλήθηκε", συνέχισε η Φανκεερμπέργκεν.

Το ECCMID υπενθύμισε ότι το παραλλαγμένο στέλεχος Άλφα αναφέρθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις 14 Δεκεμβρίου του 2020 και το παραλλαγμένο στέλεχος Βήτα στις 18 Δεκεμβρίου. Αυτά διαδόθηκαν αντίστοιχα σε περίπου 50 και 40 χώρες.

Μέχρι σήμερα "δεν έχουν δημοσιευτεί άλλες περιπτώσεις" ταυτόχρονης λοίμωξης με δύο παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, επισήμανε η ερευνήτρια Φανκεερμπέργκεν, η οποία κρίνει "κρίσιμο" να γίνει περαιτέρω ανάλυση του γονιδιώματος και να μελετηθεί ένα "μάλλον υποτιμημένο" φαινόμενο.

Δύο περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν προσβληθεί ταυτοχρόνως από δύο διαφορετικές παραλλαγές του νέου κορονοϊού που κυκλοφορούν στην Βραζιλία επισημάνθηκαν τον Ιανουάριο σε μελέτη, η οποία "δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί σε επιστημονική επιθεώρηση", σύμφωνα με το ECCMID.

