e-ΕΦΚΑ: 11 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μισθωτούς

Στόχος η αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών του. Αναλυτικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

Συνολικά 11 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους μισθωτούς έχουν τεθεί σε λειτουργία, μέχρι σήμερα, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών του.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, «οι 11 ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους μισθωτούς είναι μερικές μόνο από τις 50 συνολικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα του φορέα και την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου Gov.gr και εντάσσονται στη στρατηγική της κατάργησης των μετακινήσεων από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα, της εξάλειψης της άσκοπης ταλαιπωρίας και της αδιάλειπτης 24ωρης εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω ψηφιακών καναλιών. Μεσοπρόθεσμος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι το σύνολο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά και κάποιες από αυτές να πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά».

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, «για το 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 10 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι που πρακτικά σημαίνει την κατάργηση αντίστοιχων μετακινήσεων από και προς τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών για τους πολίτες.

Ενδεικτικό της αποδοχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που αυξάνονται συνεχώς, είναι ότι κάθε μήνα πραγματοποιούνται πάνω από 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικές συναλλαγές, αποτρέποντας αντίστοιχες μετακινήσεις από και προς τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παροτρύνει τους πολίτες να μην επισκέπτονται τα υποκαταστήματα για συναλλαγές που μπορούν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από το σπίτι ή το γραφείο τους.

Ειδικά, για την κατηγορία των μισθωτών που δεσμεύονται χρονικά από το ωράριο εργασίας τους, η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως υπήρξε επιτακτική, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και αποφεύγοντας κάθε άσκοπη ταλαιπωρία και συνωστισμό».

Αναλυτικά, ο e-ΕΦΚΑ παρουσιάζει τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι οι εξής:

1) Ασφαλιστική ικανότητα. Κάθε μισθωτός, μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μπορεί να ελέγξει άμεσα το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πάροχοι υγείας, φαρμακεία, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, κτλ).

2) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της διαδικτυακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης του μητρώου ασφαλισμένων. Ως άμεσο αποτέλεσμα η χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.

3) Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης. Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, υποστηρίζεται η δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης απευθείας από τους ίδιους ασφαλισμένους, έτσι ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στα ατομικά τους στοιχεία ασφάλισης από τη μισθωτή τους εργασία (ασφάλιση τ. ΙΚΑ). Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία αυτά συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία του κάθε ασφαλισμένου, μέσω της οποίας θεμελιώνονται τα δικαιώματα για τη χορήγηση παροχών.

4) Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας. Πρόκειται για μία σημαντική υπηρεσία, καθώς πλέον, μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, ο θεράπων ιατρός βεβαιώνει την ανικανότητα, λόγω ασθένειας του ασφαλισμένου, προς εργασία. Ο ασφαλισμένος, χωρίς καμία ταλαιπωρία ή αναμονή με χρήση των προσωπικών του κωδικών TAXISnet και εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας, υποβάλλει τη σχετική αίτησή του ηλεκτρονικά χωρίς ταλαιπωρία και άσκοπες μετακινήσεις. Το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2021 υποβλήθηκαν 21.064 ηλεκτρονικές αιτήσεις.

5) Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας. Η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία έθεσε τέλος στην ταλαιπωρία των συγγενών των θανόντων και σε μία από τις βασικές παθογένειες του συστήματος παροχών και ασφάλισης στη χώρα που αφορούσε την έγκαιρη πληρωμή των εξόδων κηδείας. Πλέον, σε περίπτωση θανάτου μισθωτού ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του φορέα, ο επιμεληθείς για την τελετή (κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης) υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας επιτρέπει την πληρωμή εντός 15 ημερών των εξόδων κηδείας, διαδικασία που απαιτούσε μήνες ή και χρόνια, για να ολοκληρωθεί, μέχρι πρότινος. Στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία πρόκειται να ενταχθούν σύντομα και οι υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων, πλην των μισθωτών, που είναι ήδη ενταγμένοι.

6) Βεβαίωση προϋπηρεσίας. Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι μπορούν πλέον άμεσα να λάβουν ηλεκτρονική βεβαίωση προϋπηρεσίας, για να την χρησιμοποιήσουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς να χρειαστεί να μεταβούν σε κάποια από τις οργανικές μονάδες του φορέα. Το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2021 εκδόθηκαν πάνω από 216.758 βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

7) Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας (ΕΚΑΑ). Η υπηρεσία αυτή παρέχει πλέον ηλεκτρονικά τη δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία και επείγοντα περιστατικά κατά την προσωρινή διαμονή του ασφαλισμένου σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας. Η άμεση χορήγηση «απεγκλωβίζει» ασφαλισμένους που χρειάζεται να μεταβούν μη προγραμματισμένα σε κάποια από τις ανωτέρω χώρες της Ε.Ε. Κατά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2021, υποβλήθηκαν 31.941 αιτήσεις.

8) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και στους μισθωτούς ασφαλισμένους, την αυτόματη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναμονή. Πάνω από 562.698 φυσικά (μισθωτοί και μη μισθωτοί) και νομικά πρόσωπα αξιοποίησαν την εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου 2021.

9) Βεβαίωση απογραφής. Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί, μη μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι) και μπορούν να λάβουν άμεσα την εν λόγω βεβαίωση, αποφεύγοντας την προσέλευση και το συνωστισμό στις οργανικές του μονάδες.

10) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΠΑ. Με ηλεκτρονικό τρόπο εξυπηρετείται η πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για εξέταση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία «Διαχείριση αιτήματος ΚΕΠΑ» προσφέρει δυνατότητες, όπως το να υποβάλουν αίτημα αξιολόγησης για πιστοποίηση αναπηρίας, να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους, να ενημερώνονται για την ημερομηνία εξέτασής τους από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, καθώς και για το αποτέλεσμα γνωστοποίησης αναπηρίας, να υποβάλουν ενστάσεις, κά. Το ζήτημα των ΚΕΠΑ έχει τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες τόσο του e-ΕΦΚΑ, όσο και του υπουργείου Εργασίας και στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξουν παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και μείωσης της γραφειοκρατίας.

11) Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού. Για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, παρέχεται η δυνατότητα του προγραμματισμού ραντεβού στα φυσικά υποκαταστήματα του φορέα. Το κλείσιμο του ραντεβού γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, προσφέροντας στους ασφαλισμένους καλύτερη εξυπηρέτηση, καθώς αποφεύγουν πολύωρες αναμονές και συνωστισμό στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ. Οι συναλλασσόμενοι με απλά βήματα επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Τα ηλεκτρονικά ραντεβού ξεπέρασαν τις 565.000 από τον Σεπτέμβριο του 2020, απαλλάσσοντας τους πολίτες από άσκοπη αναμονή, μετακινήσεις καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Μάλιστα, η επιτυχία των ηλεκτρονικών ραντεβού τον καιρό της πανδημίας προκάλεσε και τη μονιμοποίηση του μέτρου, αλλά και τη διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα κλεισίματος των ραντεβού από 2 εβδομάδες, που είναι σήμερα, σε 5.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα την υπηρεσία και να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε ημέρες και ώρες που τους εξυπηρετούν.

Στις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες αξίζει να προστεθούν τόσο η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη συμμετοχή στις κατασκηνώσεις του e-ΕΦΚΑ των παιδιών των ασφαλισμένων, όσο και η ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία που δημιουργήθηκε για τις επιστροφές των αναδρομικών προς τους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων» σημειώνει ο e-ΕΦΚΑ.

Εντός του καλοκαιριού, η υπηρεσία MyEfkaLive

Στο πλαίσιο του ψηφιακού του μετασχηματισμού, ο e-ΕΦΚΑ ενεργοποιεί τις νέες τεχνολογίες και, εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του MyEFKA Live.

Πρακτικά, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να εκδώσουν ένα πιστοποιητικό δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται τις κατά τόπους υπηρεσίες και να περιμένουν για ώρες στα γκισέ. Θα συνδέονται στην ειδική πλατφόρμα, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους και θα πραγματοποιούν τηλεδιάσκεψη με έναν υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος, αφού πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο στοιχείων, θα τους προωθεί, μέσω e-mail, το πιστοποιητικό που έχουν αιτηθεί.

Όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, η υπηρεσία θα τεθεί σε λειτουργία σε πρώτη φάση για τους ασφαλισμένους των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων και σταδιακά θα επεκταθεί στο σύνολο της χώρας.

Κύριος στόχος της νέας υπηρεσίας του φορέα είναι να έχουν πρόσβαση τα άτομα που δεν μπορούν να έχουν διά ζώσης επαφή με το φορέα και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών.

