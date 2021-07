Καιρός - Καύσωνας: Έρχονται 40αρια! (χάρτης)

Κοινωνία

Προ των πυλών καύσωνας "εξπρές". Που και πότε αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.

Μετά τα μελτέμια του Σαββατοκύριακου επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες, καθώς από την Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα με 40αρια αναμένεται να πλήξει τη χώρα.

H άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από τα δυτικά την Τρίτη.

Για την Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς και πρόσκαιρα στο Ιόνιο δυτικοί 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4, στο Αιγαίο βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της ημέρας τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και την Πέμπτη, ενώ η πτώση θα αρχίσει σταδιακά από την Παρασκευή.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα βόρεια ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.

Ο καιρός την Παρασκευή

Καλός αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

