Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης διχάζει, ενώ ο τόπος χρειάζεται ηγεσία που ενώνει

Το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές και οι κατηγορίες για «υγειονομικό σαμποτάζ». Η απάντηση της Πελώνη.



«Ο κ. Μητσοτάκης διχάζει ενώ ο τόπος χρειάζεται ηγεσία που να πείθει και να ενώνει», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο site www.ieidiseis και εκτιμά ότι «ο πρωθυπουργός σκέπτεται πρόωρες εκλογές για να προλάβει τη φθορά από τα αδιέξοδά του στην οικονομία».

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει και την «αναβλητικότητα», όπως λέει, του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία σειρά θέματα, όπως πχ τα πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, η την μετάθεση της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, αλλά και κινήσεις όπως το 150ρι στους νέους για να αυξήσει την αποδοχή της ΝΔ στη νέα γενιά.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει διαρκώς στο μυαλό του τις πρόωρες εκλογές

Στο ερώτημα τι πιθανότητες δίνει στις πρόωρες εκλογές απαντά ότι οι εκλογές δεν έπαψαν ποτέ να είναι στο μυαλό του πρωθυπουργού κι αυτό είναι που συντηρεί την εκλογολογία και προσθέτει ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναγκαστεί τελικά να πάει σε εκλογές από τα αδιέξοδα της πολιτικής του. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η μετάλλαξη Δ, θα ήταν πολύ μεγάλες οι πιθανότητες… Νομίζω ότι ανεξάρτητα από την πορεία της πανδημίας, οι εκλογές αυτές δε θ' αργήσουν, για λόγους που έχουν να κάνουν με το προφανές, που εγώ διαβλέπω και διαβλέπει και η κυβέρνηση: ότι η ίδια βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο κι ότι η πολιτική της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα. Συνεπώς, ο κ. Μητσοτάκης θ' αναγκαστεί να οδηγηθεί στις κάλπες εξαιτίας, επαναλαμβάνω, των αντιλαϊκών του επιλογών, εξαιτίας της εμμονικής στάσης που έχει κρατήσει σε μια σειρά από θέματα, κυρίως όμως σε θέματα οικονομικά και κοινωνικά».

Ο πρωθυπουργός διχάζει

Ακολούθως εξαπολύει επίθεση στον πρωθυπουργό υποστηρίζοντας: «…Έχει μια τεράστια ευθύνη διότι είναι ο πρωθυπουργός που διχάζει. Ο τόπος τούτες τις ώρες, χρειάζεται έναν πρωθυπουργό και μια ηγεσία που θα ενώνει. Ο κ. Μητσοτάκης δεν κάνει τίποτε άλλο απ' το να δείχνει με το δάχτυλο διαρκώς. Μια τους νέους ανθρώπους, την άλλη αυτούς που έχουν επιφυλάξεις και δεν θέλουν να εμβολιαστούν, την τρίτη τους πολιτικούς του αντιπάλους, την τέταρτη τους υγειονομικούς. Δε γίνεται έτσι να κυβερνάς διαρκώς επιτιθέμενος, στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού και να διχάζεις την κοινωνία… Θεωρώ λοιπόν, ότι όσο περνά ο καιρός, ολοένα και περισσότερο, το αδιέξοδο θα διευρύνεται. Αδιέξοδο για την κυβέρνηση, δυστυχώς και αδιέξοδο για τη χώρα».

Επαναλαμβάνει ότι ο ίδιος δεν ζητά εκλογές γιατί «μένει στην ίδια στάση αρχής», ωστόσο έθεσε το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας για να ακυρώσει το ενδεχόμενο αιφνιδιασμού, ενώ στόχος είναι να πραγματοποιηθεί το συνέδριο του κόμματος μέσα στο 2021, εφόσον το επιτρέψει η εξέλιξη της πανδημίας. Σημειώνει ακόμη: «Ομολογώ ότι σ' αυτές τις συνθήκες δε μας μένει άλλος δρόμος από την υπεύθυνη και δυναμική αντιπολίτευση, εν τούτοις, φρονώ ότι με την πάροδο του χρόνου, η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, θ' αρχίσει να μετασχηματίζεται και σε συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση και τότε είναι που θα δρομολογηθούν και πολιτικές εξελίξεις».

Για την πρόσκληση προοδευτικής συνεργασίας με τα άλλα κόμματα ανέφερε: «Εγώ δεν είμαι της άποψης «ΣΥΡΙΖΑ και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Σέβομαι την αυτονομία του κάθε πολιτικού κόμματος, το ρόλο του και θεωρώ ότι οι όποιες συγκλίσεις ή όποιες διαφωνίες, πρέπει να γίνονται ανοιχτά, δημόσια στη βάση του προγράμματος. Να είναι προγραμματικές οι συγκλίσεις και προγραμματικές οι διαφωνίες. Όχι, αν μας αρέσει ή δε μας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εάν οι προτάσεις που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, είναι προτάσεις που πάνε τη χώρα πιο μπροστά ή είναι προτάσεις με τις οποίες διαφωνούν». Σημειώνει ότι από την πλευρά του είναι έτοιμος να συζητήσει τις δικές τους προτάσεις.

Νίκη και κυβέρνηση με 151 ψήφους

Ο κ. Τσίπρας επιμένει στην αριστερή στροφή για να κερδίσει τους ψηφοφόρους του κέντρου, ενώ για τον δικό του εκλογικό στόχο αναφέρει: «Ο στόχος μας είναι ούτως ή άλλως να κερδίσουμε τις εκλογές… Διότι, είπα πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι θέλουμε οι εκλογές, με απλή αναλογική, να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, να μην είναι άγονες, να έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, να μην οδηγηθεί ο τόπος σε μια παρατεταμένη αβεβαιότητα διπλών εκλογών, αλλά ξέρουμε επίσης, πάρα πολύ καλά γιατί είμαστε ρεαλιστές, ότι για να συμβεί αυτό, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτος, έστω και με μία ψήφο, το βράδυ της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Διότι αυτός ο συσχετισμός είναι που θ' ανοίξει το δρόμο για το σχηματισμό κυβέρνησης».

Για το ενδεχόμενο κυβέρνησης μειοψηφίας απαντά: «Όχι, είπα να είναι πρώτος έστω και με μία ψήφο. Η κυβέρνηση θα είναι πλειοψηφική, δε μπορεί να είναι μειοψηφική, πρέπει να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο, να πάρει τις 151».

Για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει: «Συνήθως τον πρωθυπουργό τον εκλέγει ο λαός. Ο λαός είναι αυτός που με την ετυμηγορία του υποδεικνύει στις πολιτικές δυνάμεις, ποιος πρέπει να ηγηθεί του κυβερνητικού σχήματος.

Υγειονομικό σαμποτάζ έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης

Για την κατηγορία του «υγειονομικού σαμποτάζ» απαντά: «Μιλά για υγειονομικό σαμποτάζ, ο άνθρωπος που μέσα από τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις του, μέσα από την προκλητική μη τήρηση των μέτρων που ο ίδιος θέσπιζε -θυμίζω τις ποδηλατάδες στην Πάρνηθα, το κορονογλέντι στην Ικαρία- δημιούργησε ένα πολύ αρνητικό κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Και αν κάποιος έχει κάνει υγειονομικό σαμποτάζ, είναι αυτός που ενάμιση χρόνο τώρα δεν έχει προσλάβει ούτε έναν μόνιμο γιατρό κι έχει αφήσει το ΕΣΥ στη μοίρα του και τους υγειονομικούς ν' αντιμετωπίζουν στην πρώτη γραμμή με πολύ σκληρές συνθήκες, αλλά αστήριχτοι την πανδημία. Εμείς ακολουθήσαμε μια στάση ευθύνης. Και δε μετανιώνουμε γι' αυτό».

Στόχος του κ. Μητσοτάκη να αλώσει το ΚΙΝΑΛ

Για τις εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι να αλώσει το ΚΙΝΑΛ για να νεκραναστήσει ένα αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, που πλέον υπάρχει μόνο στη φαντασία του ή έστω στη στρατηγική του… Δεν θέλω να εμπλακώ στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος, θα σας πω ωστόσο ένα μόνο πράγμα: Άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, την πλειοψηφία των ομιλητών να αποκηρύσσουν τη σύμπλευση με τη Δεξιά, που στο παρελθόν θόλωσε το στίγμα τους και ενίσχυσε μόνο τις συντηρητικές δυνάμεις».

Απάντηση Πελώνη σε Τσίπρα

Απάντηση στις αιτιάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, περί διχαστικών πρακτικών της κυβέρνησης δίνει μέσω σχολίου της η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως «χρειάζεται περίσσιο θράσος ο πιο διχαστικός πολιτικός στη μεταπολιτευτική ιστορία να μιλάει για διχασμό». Αναλυτικά, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη αναφέρει τα εξής: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου. Κάθε φορά που ο κ. Τσίπρας κάνει λόγο για διχασμό, θα του θυμίζουμε τα πεπραγμένα του: το δημοψήφισμα του 2015, το "ή εμείς ή αυτοί", το "ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν", τη χρησιμοποίηση παρακρατικών μηχανισμών για την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων. Χρειάζεται περίσσιο θράσος ο πιο διχαστικός πολιτικός στη μεταπολιτευτική ιστορία να μιλάει για διχασμό».

