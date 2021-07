Κοινωνία

Κορυδαλλός: “Κούριερ” άφησε δέμα με ναρκωτικά στις φυλακές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έριξε δέμα με ναρκωτικά στο προαύλιο. Τι εντόπισε η φρουρά.

Συνελήφθη ένα άτομο που προσπάθησε να περάσει, χθες Σάββατο, ναρκωτικά στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, από την εξωτερική φρουρά έγινε αντιληπτό άτομο που κινείτο ύποπτα εξωτερικά των φυλακών και στη συνέχεια άφησε ένα δέμα. Στην έρευνα που ακολούθησε στο δέμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 131,60 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας.

Το άτομο συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια αστυνομική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Βαρνάβα: Drone της Πυροσβεστικής κατέγραψε την καταστροφή (βίντεο)

Καιρός - Καύσωνας: Έρχονται 40αρια! (χάρτης)

Σρεμπρένιτσα: Η σφαγή 8000 αμάχων και η συμμετοχή των Ελλήνων