Γεωργιάδης για εστίαση: Θα συζητηθεί αν τελικά υπάρξουν μεικτοί χώροι

Βαρύτατες κυρώσεις για όσους προσκομίσουν πλαστά πιστοποιητικά. Τα όποια περιοριστικά μέτρα θα αφορούν μόνο ανεμβολίαστους, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης



«Από ‘δω και μπρος, όποια περιοριστικά μέτρα κι αν ληφθούν, θα αφορούν μόνο ανεμβολίαστους, γιατί κανείς δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει περιορισμούς σε άνθρωπο που δεν κινδυνεύει να μπει σε ΜΕΘ» σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον ΣΚΑI.

Μέσα στην εβδομάδα θα συζητηθεί κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση προ δυο εβδομάδων για τους αμιγείς και μεικτούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη σκιά της διασποράς της μετάλλαξης Δέλτα, ο υπουργός επισήμανε ότι πλέον τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς τότε είχαμε περίπου 500 κρούσματα ημερησίως και πλέον οδεύουμε στις 3 χιλιάδες κρούσματα.

Διευκρίνισε ότι αυτό που θα συζητηθεί είναι αν τελικά θα υπάρξουν οι μεικτοί χώροι ή αν θα αποφασιστεί να λειτουργήσουν μόνο οι αμιγείς.

Σε κάθε περίπτωση - υπογράμμισε ο υπουργός - στις 15 Ιουλίου ανοίγουν οι κλειστοί χώροι εστίασης και διασκέδασης και δεν τίθεται κανένα ζήτημα για την παρουσία στους χώρους αυτούς των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί ή που έχουν νοσήσει.

Πρόσθεσε ότι αύριο θα παρουσιαστεί στην πλατφόρμα gov.gr η εφαρμογή που θα κατεβάζουν δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο οι επιχειρηματίες προκειμένου να σκανάρουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξήγησε ότι θα γίνονται αυστηρότατοι έλεγχοι, με βαρύτατες κυρώσεις για όσους πολίτες προσκομίσουν πλαστά πιστοποιητικά, καθώς τα ελεγκτικά κλιμάκια θα έχουν πιο εξειδικευμένα συστήματα και θα μπορούν να εντοπίσουν κάποιο πλαστό πιστοποιητικό που ίσως δεν εντόπισε η εφαρμογή που θα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.

