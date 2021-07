Κόσμος

Τουρκία: Πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον 12 νεκροί μετά από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 26 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην ανατολική Τουρκία με λεωφορείο που μετέφερε Αφγανούς, Πακιστανούς και Μπαγκλαντεσιανούς μετανάστες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μουραντίγε της επαρχίας Βαν, κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν, όταν το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πτώση του σε χαντάκι, δήλωσαν στο Reuters δύο τοπικές πηγές που ήταν ενήμερες για το συμβάν.

Η ταυτότητα των νεκρών δεν έχει γίνει γνωστή προς το παρόν, πρόσθεσαν και οι δύο πηγές, σημειώνοντας ότι ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου συνελήφθη.

Van’?n Muradiye ilcesinde multecileri tas?yan minibus, soforun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sarampole yuvarland?. Kazada 12 kisi yasam?n? yitirdi, 20 kisi yaraland?.https://t.co/AoDSKhnI2m pic.twitter.com/GOKkiL7wmw

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Καύσωνας: Έρχονται 40αρια! (χάρτης)

Φωτιά στο Πανόραμα Βούλας

Παλαιό Φάληρο: Μαχαίρωσαν νεαρό ντελιβερά λόγω του χρώματός του