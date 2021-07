Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Μαχαίρωσαν νεαρό ντελιβερά λόγω του χρώματός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί η ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε νεαρός διανομέας φαγητού εν ώρα εργασίας. Η εφτιαλτική προειδοποίηση των δραστών στον 22χρονο...

Ρατσιστική επίθεση δέχτηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ένας 22χρονος ντελιβεράς, εξαιτίας του χρώματος του δέρματός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άγνωστοι μασκοφόροι, τον ξυλοκόπησαν άγρια και τον μαχαίρωσαν στον γλουτό και στον μηρό. Οι άνανδροι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία.

Ο Θοδωρής που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, οι γονείς του είναι από τις Σεϋχέλλες, σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τώρα αναρρώνει στο σπίτι του στην Καλλιθέα. Μάλιστα, οι δράστες φεύγοντας τον προειδοποίησαν ότι την επόμενη φορά θα πάνε στο σπίτι του.

Ο νεαρός μένει με τη μητέρα του, η οποία είναι τρομοκρατημένη από την άγρια επίθεση σε βάρος του γιου της. Ο Θοδωρής όπως αναφέρουν κάτοικοι της Καλλιθέας, είναι ένα ήσυχο και ευγενικό παιδί που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανένα. Το πρωί εργάζεται σε ένα καφέ στην Καλλιθέα και το βράδυ σε μία κρεπερί, στο Παλαιό Φάληρο.

Η επίθεση έγινε τη στιγμή που έβγαινε από μία πολυκατοικία στην οδό Άτλαντος, όπου είχε πάει για να παραδώσει παραγγελία.

Δείτε τι αναφέρει στο notia.gr ένας επαγγελματίας της Καλλιθέας που τον γνωρίζει πολύ καλά:

«99% ρατσιστική επίθεση! Δυστυχώς το μαύρο χρώμα του δέρματος του ήταν η αιτία της χωρίς λόγο επίθεσης που δέχτηκε.Το παλικάρι που τραυματίστηκε το γνωρίζω προσωπικά και μπορώ να πω με βεβαιότητα πως είναι πρότυπο ευγένειας και αρίστης συμπεριφοράς όπως και είναι άψογος στην δουλειά του μιας και δεν έχει δώσει ποτε δικαίωμα στην πρωινή του δουλειά από όπου και τον γνωρίζω! Δεν κατάφερε να διαφύγει από τους τρεις μασκοφόρους οι οποίοι του επιτέθηκαν (και πάλι τονίζω χωρίς λόγο, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι) και ενώ βγήκε από πολυκατοικία δίπλα στα Starbucks στην οποία μόλις είχε αφήσει την παραγγελία. Αφού κυνηγήθηκε και κάποια στιγμή έπεσε το πρόφτασαν με αποτέλεσμα να φάει πολύ ξύλο ενώ στο τέλος δέχτηκε και 3-4 μαχαιριές στην περιοχή του μηρού και του γλουτού! Κατ αρχήν του εύχομαι ολόψυχα ταχεία ανάρρωση. Εύχομαι όμως να πιαστούν οι δειλοί δράστες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για την απαράδεκτη και ακραία πράξη τους».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Καύσωνας: Έρχονται 40αρια! (χάρτης)

Φωτιά στο Πανόραμα Βούλας

Σρεμπρένιτσα: Η σφαγή 8000 αμάχων και η συμμετοχή των Ελλήνων