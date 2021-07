Καιρός

Φωτιά στο Πανόραμα Βούλας

"Μάχη" με τις φλόγες και τους ανέμους δίνουν οι πυροσβέστες.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής για φωτιά που ξέσπασε στο Πανόραμα της Βούλας

Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση, ενώ στην πειροχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό μερικό έλεγχο.

Λόγω της φωτιάς διακοπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Υπολοχαγού Αλεξάνδρου Διάκου από το ύψος της οδου Πέλλης και στην οδό Σκρα από το ύψος της οδού Ιωαννίνων. Λίγο αργότερα η κυκλφοορία αποκαταστάθηκε.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πανόραμα Βούλας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 11, 2021

Στο μεταξύ, σε ύφεση βρίσκονται όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες στη χώρα, με πιο κύρια αυτά σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο , Βαρνάβα και Στύρα Εύβοιας, ενώ για την τελευταία φωτιά η αστυνομία προχώρησε και σε μία σύλληψη.

Πέντε περιοχές στο “κόκκινο” την Κυριακή

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Κυριακή σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για σήμερα Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών για την Κυριακή

