Δένδιας: Με αυτοπεποίθηση και εθνική ενότητα προασπίζουμε τα συμφέροντα της χώρας

Σε απολογισμό του έργου στο υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών κυβέρνησης της ΝΔ, προχωράει ο υπουργός Εξωτερικών.



Σε περιληπτικό απολογισμό του έργου στο υπουργείο Εξωτερικών, μέσω βίντεο, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών κυβέρνησης της ΝΔ, από την εκλογική της νίκη το 2019, προχωράει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Το οπτικοακουστικό υλικό ξεκινάει με τα μηνύματα: «Ισχυροποιούμε τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή. Προασπίζουμε αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα».



Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή: «Η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά», με φόντο: «Η Ελλάδα μεγάλωσε με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας». Ειδικότερα, αναφέρεται στη συμφωνία μερικής οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, στη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Ιταλία και στη συμφωνία παραπομπής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με την Αλβανία.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το μήνυμα «Απαντήσαμε αποφασιστικά σε κάθε πρόκληση», με φόντο ελληνικά πολεμικά πλοία και με το απόσπασμα από τον Νίκο Δένδια κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του στην Άγκυρα: «Το λέει η Λωζάννη, δεν το λέμε εμείς. Τη Συνθήκη της Λωζάννης, αν θυμάμαι καλά, την έχει υπογράψει και η Τουρκία. Μπορεί να αρέσει στην Τουρκία, μπορεί να μην αρέσει στην Τουρκία, αλλά η Λωζάννη ισχύει και θα ισχύει».

Περαιτέρω, αναφέρεται στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού στον Έβρο από την Τουρκία. «Αποτρέψαμε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού στον Έβρο», επισημαίνεται, με την προβολή αντίστοιχων εικόνων από τα σύνορα του Έβρου και της τότε επίσκεψης στην περιοχή του Νίκου Δένδια με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Ακολουθεί η δήλωση του Νίκου Δένδια ότι το «μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης έχει καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων», με φόντο φωτογραφία του υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι από τη σύναψη της συμφωνίας με την Αίγυπτο για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ, καθώς και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ Σίσι, κατά τη συνάντησή τους στο Κάιρο.

??Απαντήσαμε στις προκλήσεις.

??Kινητοποιήσαμε τη διεθνή κοινότητα.

??Yπογράψαμε συμφωνίες που μεγάλωσαν την Ελλάδα.

??Oικοδομήσαμε νέες συμμαχίες.



Με αυτοπεποίθηση & εθνική ενότητα προασπίζουμε τα συμφέροντα της χώρας.



#2Χρόνια #Ενωμένοι_Μπορούμε pic.twitter.com/1eifhRn9Rf — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 11, 2021

Επίσης, παρουσιάζεται η αναφορά του Νίκου Δένδια, από τη συνέντευξή Τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του στην Άγκυρα : «400 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Μεβλούτ, πάνω από ελληνικό έδαφος».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Κύπρο. «Μένουμε σταθερά στο πλευρό της Κύπρου και ζητούμε λύση μόνο εντός πλαισίου των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Ανοικτή γραμμή Αθήνας-Λευκωσίας» υπογραμμίζεται.

Επιπλέον, στο οπτικοακουστικό υλικό παρουσιάζεται ο ευρωπαϊκός και διεθνής της ρόλος της Ελλάδας. «Ενισχύουμε τις παραδοσιακές συμμαχίες. Ενισχύουμε τις παραδοσιακές συμφωνίες και χτίζουμε νέες: ΗΠΑ, Γαλλία, Αίγυπτος, ΗΑΕ, Ισραήλ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία. Παραμένουμε σταθερά στον πυρήνα της ΕΕ και ξαναπιάνουμε το νήμα των διμερών μας σχέσεων στην ΕΕ. Συνεργαζόμαστε στενά με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με κράτη από όλες τις ηπείρους». Ενδεικτικά αναφέρει την Κίνα, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, την Αυστραλία, την Κένυα, τον Νίγηρα, την Ινδονησία. Επισημαίνεται ακόμα: «Επιστρέψαμε εποικοδομητικά στους διεθνείς οργανισμούς. Αναδεικνύουμε τον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδας στην επίλυση προβλημάτων στην περιοχή μας. Αποκτούμε ενεργό ρόλο στα Δυτικά Βαλκάνια. Εργαζόμαστε για τη συμφιλίωση και την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων. Δείξαμε έμπρακτη αλληλεγγύη σε φίλους λαούς την ώρα της δοκιμασίας».

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται για την ομογένεια. «Σταθήκαμε στο πλευρό της ομογένειας» τονίζεται.

Κατόπιν, υπογραμμίζονται τα μηνύματα: «αναδείξαμε διεθνώς και με εσωτερικές μεταρρυθμίσεις την οικονομική, θρησκευτική, πολιτιστική διπλωματία» και «Επιδιώκουμε με συνέπεια και ευθύνη εθνική συναίνεση και συνεννόηση».

Το βίντεο κλείνει με τα μηνύματα: «προβάλουμε με αυτοπεποίθηση την εικόνα μιας Ελλάδας με ισχυρή φωνή και παρουσία» και «ενισχύουμε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσμο».

Στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνοδεύει το βίντεο, ο Νίκος Δένδιας γράφει: «Απαντήσαμε στις προκλήσεις. Κινητοποιήσαμε τη διεθνή κοινότητα. Υπογράψαμε συμφωνίες που μεγάλωσαν την Ελλάδα. Οικοδομήσαμε νέες συμμαχίες».

