Κόσμος

Τουρκία - Ακάρ: Η Ελλάδα έχει μανία με τους εξοπλισμούς

Σε προκλητικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.



Σε επιθετικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας προχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα για «προβοκάτσιες, προκλήσεις, παράνομες ενέργειες» ενώ προειδοποιεί πως «οι εξοπλισμοί της Ελλάδας είναι μάταιος κόπος». Παράλληλα απειλεί πως η Τουρκία «θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της και τα συμφέροντά της και δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στη Γαλάζια Πατρίδα της».



Μάλιστα απευθυνόμενος προς τον υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, είπε: «Τον αξιότιμο Έλληνα ομόλογό μου τον καλώ να μείνει μακριά από εγωισμούς, από συναισθηματισμούς. Τον καλώ να σκεφτεί με λογική, με αντικειμενικότητα, με δίκαιο τρόπο και να μιλήσει σύμφωνα με τις συνθήκες μεταξύ των χωρών μας, το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας».



Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ακόμη πως «παρά τη θετική και εποικοδομητική στάση που τηρεί η Τουρκία, η Ελλάδα συνεχίζει την προβοκατόρικη, ανένδοτη στάση της που αυξάνει την ένταση και δεν τηρεί τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. Επιπλέον, η Ελλάδα με διάφορες δικαιολογίες αντιτίθεται στο κοινό εκπαιδευτικό κέντρο το οποίο προσφέρουμε στο ΝΑΤΟ το οποίο στηρίζουν και οι σύμμαχοι και για να στηρίξουν αυτή την ενέργεια τους, κανουν αρνητικές και προκλητικές δηλώσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα».

Ο κ. Ακάρ στοχοποίησε τα ελληνικά νησιά και ανέφερε πως «η Ελλάδα με στόχο την πρόκληση κάνει διάφορες ασκήσεις, παραβιάζει τις συνθήκες και στρατιωτικοποιεί τα νησιά που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο έχει απαιτήσεις που δεν έχουν καμία λογική ούτε νομική βάση και έτσι αυξάνει την ένταση. Οι όροι των Συνθηκών της Λωζάνης του 1923 και του 1947 των Παρισίων είναι ξεκάθαροι. Εναντίον ποιού εξοπλίζονται τα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Η Ελλάδα με παράνομες ενέργειες και απάνθρωπες ενέργειες συνεχίζει να σπρώχνει πίσω τα γυναικόπαιδα στο Αιγαίο».



Παράλληλα αναφέρθηκε και στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και τόνισε πως «η Ελλάδα έχει μανία με τους εξοπλισμούς. Όμως αυτή η προσπάθεια είναι μάταια, δεν έχει σχέση με την μαθηματική λογική και είναι όνειρο και τη μεγαλύτερη ζημιά θα την πάθει ο ελληνικός λαός. Επίσης πρέπει να τονίσω πως τα τρίτα μέρη δεν είναι αυτά που θα λύσουν τα προβλήματα μας με την Ελλάδα. Γι? αυτό η Ελλάδα τα προβλήματα της με την Τουρκία δεν πρέπει να τα κάνει Ευρωτουρκικά, Αμερικανοτουρκικά και μεταξύ Τουρκίας και ΝΑΤΟ, αυτό δεν είναι ούτε ηθικό και ούτε νόμιμο».



Ο ίδιος κατέληξε πως «εμείς πιστεύουμε με ειλικρίνεια πως τα προβλήματά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο πρέπει να λυθούν με διάλογο και προσπαθούμε γι' αυτό. Γνωρίζουμε πως έχουμε δίκιο από νομική και ιστορική άποψη και γι’ αυτό είμαστε άνετοι. Η ισχύς μας προκύπτει από αυτό το δίκαιο. Οι Έλληνες γείτονες μας πρέπει να τερματίσουν την επεκτατική λογική. Να σταματήσουν τις προκλητικές και ανένδοτες δηλώσεις και ενέργειες. Ξεκαθαρίζουμε πως εμείς δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη και στα δικαιώματα κανενός. Όμως είμαστε επίμονοι, αποφασισμένοι και ικανοί να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη Γαλάζια Πατρίδα μας που περιλαμβάνει και την Κύπρο. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο».

Πηγή: kathimerini.gr

