Viral βίντεο: Ταλιμπάν κάνουν κούνιες σε παιδική χαρά

Τώρα είναι η σειρά μας": βίντεο με Ταλιμπάν που κάνουν κούνιες σε μια παιδική χαρά έχουν γίνει viral.

Καθώς οι Ταλιμπάν προελαύνουν προς τις επαρχιακές πρωτεύουσες στο Αφγανιστάν, βίντεο που εμφανίζουν πολλούς μαχητές να κάνουν κούνια σε μια παιδικά χαρά έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Κάνε πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!", λέει ένας Τάλιμπ καθώς βιντεοσκοπεί άλλους μαχητές Ταλιμπάν να κάνουν κούνια.

"Αυτή η παιδική χαρά είναι δική μας. Αυτοί (η αφγανική κυβέρνηση) απόλαυσαν πολλά πικνίκ, τώρα είναι η σειρά μας", ακούγεται να λέει.

Σε ένα άλλο βίντεο ακούγονται κάποιοι να γελούν καθώς ένας άνδρας κάνει τσουλήθρα.

Δεν είναι σαφές πού γυρίστηκαν τα βίντεο και αν δείχνουν την ίδια ομάδα ανδρών να παίζει.

Εκατοντάδες Αφγανοί σχολίασαν στο Twitter και στο Facebook. Πολλοί έγραψαν ότι τα βίντεο αυτά είναι η απόδειξη ότι δεκαετίες πολέμου έχουν στερήσει από μια γενιά αυτές τις απλές παιδικές απολαύσεις.

Άλλοι έγραψαν ότι εκατομμύρια Αφγανοί ζουν υπό τον φόβο επειδή μαχητές σαν τους εικονιζόμενους διεξάγουν έναν καταστροφικό πόλεμο στη χώρα.

Οι Ταλιμπάν έχουν αναλάβει τον έλεγχο περισσότερων από 100 περιοχών από τότε που οι διεθνείς δυνάμεις ξεκίνησαν την αποχώρησή τους την 1η Μαΐου.

Επιπλέον, πρόσφατα ξεκίνησαν να εξαπολύουν επιθέσεις στα περίχωρα πολλών περιφερειακών πρωτευουσών, αλλά μέχρι στιγμής έχουν απωθηθεί από τις αφγανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Παρασκευή ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα ολοκληρώσουν την στρατιωτική αποστολή τους στο Αφγανιστάν μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Taliban swinging in a park somewhere in Afghanistan pic.twitter.com/xGMg4mVNXa

— BILAL SARWARY (@bsarwary) July 9, 2021

