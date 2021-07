Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Κατασκηνώσεις: Κρούσματα σε Λαύριο και Ηλεία

Τουλάχιστον 6 κρούσματα καταγράφηκαν στην κατασκήνωση του Λαυρίου. Ανησυχία και στην Ηλεία. Ανάστατοι οι γονείς.



Μετά τα κρούσματα κορονοϊού που διαπιστώθηκαν σε τρεις κατασκηνώσεις σε Καπανδρίτι, Χαλκιδική και Χανιά, άλλα τουλάχιστον έξι καταγράφηκαν σε ιδιωτική παιδική κατασκήνωση σε παραθαλάσσια περιοχή του Λαυρίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κρούσματα καταγράφηκαν τόσο μεταξύ παιδιών όσο και στελεχών της κατασκήνωσης.

Μόλις τα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν κλήθηκαν οι γονείς και παρέλαβαν τα παιδιά που είχαν προσβληθεί αλλά και όλα όσα βρίσκονταν στις ίδιες ομάδες με αυτά ενώ απομακρύνθηκαν και οι ομαδάρχες και ομαδάρχισσές τους, σύμφωνα με το notioanatolika.gr.

Σημειωτέον ότι η κατασκηνωτική περίοδος άρχισε την Πέμπτη 1η Ιουλίου και μάλιστα τηρήθηκαν αυστηρά μέτρα κατά την προσέλευση των κατασκηνωτών (παιδιών ηλικίας 6 έως και 16 ετών) οι οποίοι όφειλαν να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο και να παραδίδουν στον υπεύθυνο, αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου με ταχεία μέθοδο ανίχνευσης αντιγόνου (rapid- test) που πραγματοποιήθηκε εντός 24 έως 48 ωρών πριν από την προσέλευση.

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη διαπίστωση των κρουσμάτων αυτών υπήρξε επίσκεψη κλιμακίου του ΕΟΔΥ ενώ η διοίκηση της κατασκήνωσης ανέλαβε την υποχρέωση να υποβάλει, ανά τέσσερις ημέρες και με δικά της έξοδα, όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή (κατασκηνωτές, στελέχη και εργαζόμενους) σε νέα rapid tests.

Επιπροσθέτως δεν πραγματοποιούνται επισκεπτήρια γονέων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν μέχρι την είσοδο της κατασκήνωσης για να παραλάβουν ρούχα και αντικείμενα των κατασκηνωτών ή να τους παραδώσουν νέα.

Αναστάτωση και στην Ηλεία

Αναστάτωση επικρατεί σε κατασκήνωση στην Ηλεία μετά από την πληροφορία που υπήρξε για εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού. Σύμφωνα με πηγές που διατήρησαν την ανωνυμία τους στο ilialive.gr αναφέρθηκαν δύο ή τρία κρούσματα σε παιδιά, τα οποία και απομακρύνθηκαν άμεσα από την κατασκήνωση, ενώ υπήρξε και περιορισμός δράσεων και απολυμάνσεις σε χώρους της.



Χθες μάλιστα κάποιοι γονείς στο γενικότερο κλίμα ανησυχίας που επικρατεί σε ανάλογες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας επέλεξαν να πάρουν τα παιδιά τους λίγο νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Από την πλευρά των αρμόδιων φορέων για την ενημέρωση, δεν έχει υπάρξει κάποια ανακοίνωση, ώστε να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα, πέρα από τις συγκεχυμένες πληροφορίες και την φημολογία που έχει φουντώσει.

Η γενικότερη εικόνα όμως που υπάρχει είναι πως δεν φαίνεται κάποια διασπορά του κορονοϊού σε βαθμό που να προκαλεί μεγάλη ανησυχία, ενώ η κατασκήνωση φέρεται να έχει λάβει όλα τα μέτρα και τα παιδιά που έφτασαν εκεί για να φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση δεν ήρθαν σε επαφή με άλλα. Σε κάθε περίπτωση μια επίσημη ανακοίνωση από κάθε αρμόδια εμπλεκόμενη πλευρά θα βοηθήσει ώστε να υπάρξει σαφής εικόνα και να περιοριστεί η όποια ανησυχία υπάρχει.

