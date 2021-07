Life

Μπαλατσινού - Κικίλιας: Φωτογραφίες από την βάπτιση του γιου τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και το όνομα αυτού... "Παναγιώτης Αντώνιος". Το φωτογραφικό άλμπουμ του νεοφώτιστου.

Μια ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή για τον Βασίλη Κικίλια και τη Τζένη Μπαλατσινού, αφού βάφτισαν τον έξι μηνών γιο τους.

Το μυστήριο έγινε στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης με λίγους καλεσμένους και φόντο το μαγευτικό τοπίο της Πάτμου.

Ο μικρός πήρε το όνομα "Παναγιώτης Αντώνιος". Το Παναγιώτης προέρχεται από τον πατέρα του Υπουργού Υγείας, ενώ το δεύτερο όνομα από ένα τάμα που είχε κάνει η Τζένη Μπαλατσινού στο εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου στο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού, στην Πάτμο.

Οι νονοί του μικρού Παναγιώτη Αντώνιου ήταν ο κουμπάρος του ζευγαριού και προπονητής μπάσκετ, Ηλίας Καντζούρης, ο γιος της Τζένης Μπαλατσινού, Μάξιμος, αλλά και η καλή της φίλη, επιχειρηματίας, Βιολέττα Λάππα.

Το ζευγάρι κράτησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το μυστήριο, ωστόσο πριν από λίγο η Τζένη Μπαλατσινού και η ο Βασίλης Κικίλιας μοιράστηκαν τις πρώτες φωτογραιες στα social media από τη βάφτιση του γιου τους.

Δείτε φωτογραφίες από τη βάφτιση του Κικίλια Junior:

View this post on Instagram A post shared by Vassilis Kikilias (@vkikilias)

View this post on Instagram A post shared by Jenny Balatsinou (@jennybalatsinou)

View this post on Instagram A post shared by Jenny Balatsinou (@jennybalatsinou)

View this post on Instagram A post shared by Jenny Balatsinou (@jennybalatsinou)

View this post on Instagram A post shared by Jenny Balatsinou (@jennybalatsinou)