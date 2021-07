Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πάτρα: Παιδί νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ένα κοριτσάκι ηλικίας 2 ετών εντοπίστηκε θετικό στον κορονοϊό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο από την περιοχή της Αμαλιάδας. Να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που παιδί αυτής της ηλικίας νοσηλεύεται με κορονοϊό σε Νοσοκομείο της Πάτρας.

Στο μεταξύ σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται εννέα άτομα με covid19 στις κλινικές, ενώ 8 βρίσκονται στη ΜΕΘ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες όλοι οι νοσηλευόμενοι (πλην ενός) είναι ανεμβολίαστοι.

Πηγή: tempo24.news

