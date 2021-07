Πολιτική

Ηλιούπολη: Κόντρα Χρυσοχοΐδη - ΣΥΡΙΖΑ για τις ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ.

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαντήσεις ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και εγκαλείται για εκμετάλλευση του ανθρωπινου πόνου από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη μεταχείριση της 18χρονης από την ΕΛΑΣ, μετά απο καταγγελία του δικηγόρου της.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νάσος Ηλιόπουλος ζήτησε απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Για περισσότερο από 24 ώρες ένα κορίτσι μόλις 18 χρονών κρατούνταν χωρίς κανένα λόγο από την ΕΛ.ΑΣ., χωρίς καμία επικοινωνία με τους δικηγόρους της και ενώ είχε καταγγείλει ότι αστυνομικός την κακοποιούσε και την εξέδιδε. Πρόκειται για ένα περιστατικό που καταδεικνύει για ακόμη μια φορά το κατάντημα της Ελληνικής Αστυνομίας επί ημερών Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη.

Για ακόμη μια φορά καταπατάται κάθε έννοια κράτους δικαίου και αναδύεται άρωμα συγκάλυψης. Και να είναι σίγουροι για ένα πράγμα: Δεν θα επιτρέψουμε κανένα κουκούλωμα».

Παρέμβαση έκανε και ο Χρήστος Σπίρτζης:

«Η ΕΛΑΣ επί επιτελικού κράτους Μητσοτάκη δίνει τα στοιχεία μόνο των θυμάτων που ξυλοκοπούνται και βασανίζονται και όχι των θυτών», αναφέρει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή το περιστατικό με την 18χρονη που κρατούνταν.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Το «πρώτο δικαίωμα» της ΕΛΑΣ να απομονώνει στην προανάκριση όποιον και για όσο θέλει και από τους δικηγόρους του, αποτελεί πάγια πρακτική στα χρόνια Μητσοτάκη. Σήμερα υπήρξε η πρωτοτυπία να γίνεται το ίδιο σε θύμα και μάλιστα σε γυναίκα που είχαν απαγάγει, χτυπούσαν και εξέδιδαν.

Το «δεύτερο δικαίωμα» ΕΛΑΣ-ΝΔ αφορά τα άγνωστα στοιχεία του δράστη και φωτογραφίες, για να αναγνωριστούν πιθανές αντίστοιχες πράξεις. Αν θυμάμαι καλά για τον νέο άνθρωπο που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Νέα Σμύρνη δόθηκαν από βουλευτές της ΝΔ λεπτομέρειες που θυμίζουν άλλες εποχές».

Χρυσοχοΐδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να καπηλευθεί κάθε υπόθεση ανθρώπινου πόνου

Με "σκληρή" γλώσσα απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Συγκεκριμένα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε:

«Δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω δηλώσεις γι’ αυτή τη δραματική ανθρώπινη ιστορία.

Με αναγκάζει όμως η χυδαία στάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αστυνομία και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, προέβη χθες σε 2 συλλήψεις, με τη μία να άφορα αστυνομικό.

Ο συλληφθείς αστυνομικός, που ήδη τελούσε σε κατάσταση αργίας με απόλυση, κατηγορείται για βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η εμπορία ανθρώπων.

Η υπόθεση ύστερα από τις ενέργειες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Το περιστατικό που οδήγησε στις δύο συλλήψεις αναδεικνύει αποκρουστικές πτυχές της ενδοοικογενειακής βίας, ενός διαχρονικού προβλήματος που αποτελεί όνειδος για τις κοινωνίες.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία Τμήματος Αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, το θέμα ωστόσο είναι ευρύτερο και απαιτεί την ευαισθητοποίηση όλων.

Περιστατικά σαν το χθεσινό, με το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας που μάλιστα εποπτεύεται από τον Αντιεισαγγελέα Εφετών να κάνει με αποτελεσματικότητα την δουλειά του για την εξιχνίαση των βαρέων αυτών αδικημάτων, με σεβασμό στο θύμα, από κανένα σοβαρό κόμμα, πουθενά στον κόσμο δεν θεωρούνται ευκαιρίες πολιτικής εκμετάλλευσης.

Όχι όμως για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ανεκδιήγητο εκπρόσωπό του, που επιχειρούν δίχως ίχνος ντροπής να καπηλευθούν κομματικά κάθε υπόθεση ανθρώπινου πόνου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες - Δημήτρης Καρακώστας: Έχασε τους γονείς του από κορονοϊό και αρίστευσε

Κορονοϊός – Κατασκηνώσεις: Κρούσματα σε Λαύριο και Ηλεία

Πέθανε ο Τάσος Νεράντζης