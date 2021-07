Πολιτισμός

Τατόι: 4000 σπάνιες φιάλες ποτών βρέθηκαν στην κάβα του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτοι θησαυροί στην κάβα του Τατοΐου. Σπάνιο ουίσκι για την ενθρόνιση της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ένας ακόμη σπάνιος, ιδιαίτερος, θησαυρός αποκαλύπτεται καθώς προχωρά το έργο της ανάδειξης του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. Ανάμεσα στα χιλιάδες αντικείμενα, που συντηρούνται από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, συγκαταλέγεται ένας μεγάλος αριθμός σπάνιων κρασιών και αλκοολούχων ποτών, σε φιάλες που θεωρούνται σήμερα ιστορικά τεκμήρια και με συλλεκτικές ετικέτες.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «η κάβα του Τατοΐου, εκτός της σημαντικής συλλεκτικής της αξίας, έχει εξαιρετικά μεγάλο επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον. Το έργο της ανάδειξης του π. βασιλικού κτήματος είναι πολυσύνθετο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Για την αξιολόγηση της κάβας, συνεργαζόμαστε με ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία, τόσο σε οινολογικό επίπεδο, όσο και σε ό,τι αφορά στην ιστορική τεκμηρίωσή της. Στόχος μας είναι, με την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης και της επανάχρησης ως μουσείου του κτηρίου του Ανακτόρου, το τμήμα της συλλογής, που κατά την κρίση των ειδικών θα μπορεί να εκτεθεί, να βρει τη θέση του στον υπάρχοντα χώρο της κάβας του Ανακτόρου. Η κάβα του Τατοΐου, μια ιστορική συλλογή, άνω των πενήντα ετών, ιδιαίτερης πολιτισμικής και οινικής αξίας, θα είναι επισκέψιμη».

Το έργο της συντήρησης της κάβας του Τατοΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ και αναμένεται να αποκαλύψει ακόμη περισσότερους ιστορικούς και οινολογικούς θησαυρούς. Ήδη, σε 235 κιβώτια έχουν αρχειοθετηθεί περίπου 4.000 φιάλες κρασιών και ποτών, με ετικέτες ιδιαίτερης αξίας -καλλιτεχνικής και ιστορικής-, ακόμη και σπάνια κουτάκια αναψυκτικών, τα οποία δεν εισάγονταν την εποχή εκείνη στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι κάποια από τα κρασιά και τα αλκοολούχα ποτά είναι κατάλληλα προς κατανάλωση, παρά τις προβληματικές συνθήκες, στις οποίες εντοπίστηκαν. Οι εργασίες συνεχίζονται με την εξέταση 300 ακόμη κιβωτίων, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των φιαλών.

Μεταξύ των σπάνιων κρασιών που έχουν βρεθεί στη συλλογή, περιλαμβάνονται φιάλες Chateau Margaux, Chateau de Vincennes και Chateau Rothschild, καθώς και συλλεκτικές φιάλες ποτών, όπως η ειδική εμφιάλωση ουίσκι Chivas σε κεραμική φιάλη με αφορμή τον εορτασμό της ενθρόνισης της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας. Παράλληλα, υπάρχει μία πλούσια συλλογή φιαλών, με ετικέτες από την παραγωγή του ίδιου του κτήματος.

Καθήκοντα ειδικού συμβούλου για την εκτίμηση της κάβας του Τατοΐου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει αναλάβει -pro bono- η οινοποιία ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της εταιρείας. Υπεύθυνος από την πλευρά της εταιρείας είναι ο Περικλής Μπαλτάς, επικεφαλής του Ιστορικού της Αρχείου. Η ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ είναι η πρώτη ελληνική Οινοποιία, η οποία ιδρύθηκε το 1861 και δραστηριοποιείται, αδιάκοπα, μέχρι σήμερα. Αποτελεί μία σύγχρονη επιχείρηση οινοποιίας, η οποία λειτουργεί παράλληλα ένα πολυσύνθετο Μουσείο Οινικής Τέχνης. Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας, παρέχουν την τεχνογνωσία και εμπειρία τους σχετικά με την αξιολόγηση και ανάδειξη της κάβας. Συγκεκριμένα, έχουν αναλάβει να αξιολογήσουν τις φιάλες του κτήματος και να τις διαχωρίσουν, ανάλογα με τη σπανιότητα και την κατάστασή τους, σε προϊόντα υψηλής αξίας, λόγω σπανιότητας και οινολογικού ενδιαφέροντος ή κατάλληλα για έκθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Μαχαίρωσαν νεαρό ντελιβερά λόγω του χρώματός του

Σρεμπρένιτσα: Η σφαγή 8000 αμάχων και η συμμετοχή των Ελλήνων

Μπαλατσινού - Κικίλιας: Φωτογραφίες από την βάπτιση του γιου τους