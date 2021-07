Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί - Ισραήλ: Τρίτη δόση σε ενήλικες

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει να χορηγεί ενισχυτικές δόσεις του εμβολίου της Pfizer σε ενήλικες με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά ακόμη εξετάζει αν μια αναμνηστική δόση του εμβολίου θα πρέπει να χορηγείται στο σύνολο των πολιτών.

Η ταχεία εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα έχει οδηγήσει σε αύξηση των νέων κρουσμάτων τον τελευταίο μήνα -από μονοψήφιους αριθμούς σε περίπου 450 κρούσματα την ημέρα -και η χώρα έχει επισπεύσει την επόμενη παραγγελία εμβολίων της Pfizer.

Ο υπουργός Υγείας Νιτζάν Χόροβιτς δήλωσε ότι οι ενήλικες με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, οι οποίοι έχουν λάβει δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer, θα μπορούν να λάβουν και μια ενισχυτική δόση και η απόφαση για τον γενικό πληθυσμό εκκρεμεί.

Η Pfizer και ο εταίρος της, η BioNTech SE, οι βασικοί προμηθευτές της ταχείας εμβολιαστικής εκστρατείας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο στο Ισραήλ, ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι θα ζητήσουν από τις αμερικανικές και τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές εντός εβδομάδων να δώσουν άδεια για ενισχυτικές δόσεις εμβολίων. Οι δύο εταιρείες επικαλέστηκαν έναν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης μετά έξι μήνες στο αίτημα άδειας για τρίτη δόση.

Προκαλώντας κριτική από ορισμένους επιστήμονες και αξιωματούχους οι εταιρείες δεν δημοσιοποίησαν τα δεδομένα που δείχνουν αυτόν τον κίνδυνο, αλλά είπαν ότι θα το κάνουν σύντομα.

«Εξετάζουμε αυτό το ζήτημα και ακόμη δεν έχουμε οριστική απάντηση», είπε ο Χόροβιτς μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο Kan αναφορικά με την χορήγηση ενισχυτικής δόσης για το σύνολο των πολιτών στο Ισραήλ.

«Σε κάθε περίπτωση από σήμερα χορηγούμε μια τρίτη δόση σε εκείνους που πάσχουν από ανοσολογική ανεπάρκεια...Αυτοί είναι για παράδειγμα άνθρωποι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων ή που πάσχουν από κάποια πάθηση, που προκαλεί μείωση της ανοσίας», εξήγησε.

Σχεδόν οι μισοί από τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται τώρα στο Ισραήλ σε σοβαρή κατάσταση είναι εμβολιασμένοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Ο συντονιστής της διαχείρισης της πανδημίας, Χάχμαν Ας, δήλωσε την Τετάρτη ότι η μεγάλη πλειονότητα από αυτούς ανήκουν σε ομάδες κινδύνου, είναι άνω των 60 ετών και έχουν προβλήματα υγείας.

Ο Χόροβιτς είπε ακόμη ότι το υπουργείο Υγείας θα καλύψει το κενό που υπάρχει σε εμβόλια της Pfizer για τους εμβολιασμούς των ενηλίκων που βρίσκονται σε εξέλιξη χρησιμοποιώντας εμβόλια της Moderna που υπάρχουν σε αποθέματα.

Ο πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ είπε σήμερα προς το υπουργικό του συμβούλιο ότι έχει συμφωνήσει με την Pfizer για την παραλαβή δόσεων την 1η Αυγούστου. Οι δόσεις αυτές αναμένονταν τον Σεπτέμβριο.

Το Ισραήλ ευελπιστεί ότι παραλαμβάνοντας νωρίτερα τις δόσεις θα μπορούν τα παιδιά να εμβολιαστούν πριν από την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους τον Σεπτέμβριο.

Με βάση τους κανονισμούς του υπουργείου οι νεαροί Ισραηλινοί μπορούν να εμβολιάζονται με το σκεύασμα της Pfizer, αλλά ακόμη όχι και με εκείνο της Moderna.

Το Ισραήλ έχει σχεδόν αποκλειστικά εμβολιάσει με Pfizer περίπου το 60% του πληθυσμού των 9,3 εκατομμυρίων κατοίκων.

