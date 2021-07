Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παπαπέτρου: ανανέωσε με το “τριφύλλι” ο MVP του περσινού πρωταθλήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι πότε έχει διάρκεια το νέο συμβόλαιο του διεθνή φόργουορντ και ποιος είναι ο μοναδικός όρος για να φύγει από την ομάδα νωρίτερα.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο 27χρονος άσος (2.06μ) συμφώνησε να παραμείνει στους «πράσινους» μέχρι το 2023, όμως στο συμβόλαιο του διεθνή φόργουορντ, υπάρχει όρος, σύμφωνα με τον οποίο, θα μπορέσει να φύγει από την ομάδα για να αγωνισθεί στο ΝΒΑ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Παπαπέτρου για δύο ακόμη χρόνια.

O MVP του περσινού πρωταθλήματος της Stoiximan Basket League μέτρησε 13.8 πόντους με 4 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Στην Euroleague είχε 12.1 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου, ο έμπειρος άσος, δήλωσε:

Είμαι χαρούμενος που έμεινα στον Παναθηναϊκό. Έχω ζήσει πολύ όμορφες στιγμές με την ομάδα μέχρι τώρα και ευελπιστώ να δώσουμε στον κόσμο μας πολλές χαρές ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για τη στήριξή τους αλλά και τον κόσμο για την αγάπη που μου δείχνει. Τα λέμε στο ΟΑΚΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Βαριές κατηγορίες στον αστυνομικό και τον πατέρα της 19χρονης

Κορονοϊός – Κατασκηνώσεις: Κρούσματα σε Λαύριο και Ηλεία

Τατόι: 4000 σπάνιες φιάλες ποτών βρέθηκαν στην κάβα του (εικόνες)