Φωτιές: Σε ύφεση στη Νικήτη και στη Νέα Ζίχνη

Φωτιά ξέσπασε και στην αγροτική περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νικήτη της Χαλκιδικής. Στην περιοχή έσπευσαν δεκαοκτώ πυροσβέστες με οκτώ οχήματα ενώ από αέρος στις προσπάθειες της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετείχε και ένα ελικόπτερο.

Σε ύφεση βρίσκεται επίσης πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Ζίχνη Σερρών, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δυνάμεις της βρίσκονται επί τόπου και κάνουν κατάσβεση ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Φωτιά ξέσπασε και στην αγροτική περιοχή των Κυμίνων Θεσσαλονίκης όπου έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

