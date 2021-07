Κοινωνία

Διπλή εξαφάνιση στο Μεταξουργείο: Εμφανίστηκαν οι νεαρές γυναίκες

Αίσιο τέλος. Ανακοίνωση απο το "Χαμόγελο του Παιδιού"

"Λήξη συναγερμού" των Αρχών που τέθηκαν σε κινητοποίηση, το Σάββατο, μετά την εξαφάνιση δύο νεαρών γυναικών από την περιοχή του Μεταξουργείου.

Τα ίχνη των δύο γυναικών χάθηκαν την Παρασκευή, 9 Ιουλίου, και οι Αρχές προσπαθούσαν να τις εντοπίσουν.

Τελικά, όπως ενημερώνει το Χαμόγελο του Παιδιού, η περιπέτεια της 27χρονης και της 26χρονης έληξε σήμερα, Κυριακή, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που τις αναζητούσαν.

Οι δύο νεαρές γυναίκες εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αστυνομικές Αρχές και είναι καλά στην υγεία τους.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στις γυναίκες και τους οικείους τους για οτιδήποτε χρειαστούν» καταλήγει η ανακοίνωση.

