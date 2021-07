Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρίτσαρντ Μπράνσον: Ιστορική πτήση στο Διάστημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι η πρώτη «επιβατική πτήση» στο Διάστημα.

Ιστορική θεωρείται η σημερινή ημέρα για τον σερ Ρίτσαρντ Μπρανσον αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη αφού κάνει ένα «διαστημικό» βήμα μπροστά. Ο δισεκατομμυριούχος, μετά από δύο δεκεατίες κόπων με δύο πιλότους και τρεις επιβάτες ταξιίδευσε 88 χιλιόμετρα πάνω από τη γη με το Virgin Galactic flight. Είναι η πρώτη «επιβατική πτήση» στο διάστημα.

Λίγο μετά τις 17:30 (ώρα Ελλάδος) ξεκίνησε το live του πρώτου επιβατηγού ταξιδιού στο διάστημα με τον Σερ Τζέφ Μπέζος. Παρουσιαστής της «εκτόξευσης» ήταν ο Στέφεν Κόλμπερτ. Μαζί του η μηχανικός Βερόνικα ΜακΓκάουαν, αλλά και άλλοι εκπαιδευόμενοι αστροναύτες. Παρουσιάστηκε το αεροσκάφος αλλά και τον τρόπο που θα γίνει αυτό το ταξίδι. Αρχικά, δύο σκάφη βοήθησαν το διαστημικό σκάφος να απογειωθεί. Περίπου στις 18:02 το σκάφος έφτασε τα 40 000 πόδια λίγο πιο ψηλά από ότι φτάνουν τα επιβατηγά αεροσκάφη.

Για το ταξίδι επιστροφής, το VSS Unity έχει σχεδιαστεί για να περιστρέφει τα φτερά του και τα πτερύγια της ουράς προς τα πάνω. Αυτό βοηθά το αεροπλάνο να φρενάρει στην ατμόσφαιρα καθώς βυθίζεται πίσω στη Γη. Περίπου 10 μίλια πάνω από το έδαφος ο όχημα πρέπει να περιστρέψει τα φτερά του στη θέση του, ώστε να μπορεί να γλιστρήσει προς την προσγείωση του διαδρόμου

Ο Ρίτσαρντ Μπρανσον επέστρεψε στη Γή και το Νέο Μέξικο λιγο πριν απο τις 7 το απόγευμα της Κυριακής.

Ειδήσεις σήμερα:

Χάλκινη” η Εθνική Παίδων

Διπλή εξαφάνιση στο Μεταξουργείο: Εμφανίστηκαν οι νεαρές γυναίκες

Φωτιές: 58 πύρινα μέτωπα το τελευταίο 24ωρο