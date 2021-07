Αθλητικά

Wimbledon - Τζόκοβιτς: Στο “πάνθεον” ο 34χρονος Σέρβος

Ο τενίστας... κομπιούτερ Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε τα 20 Major στην τεράστια καριέρα του

Είναι, πια, και αυτός στην κορυφή των κατακτήσεων Grand Slam και δεν αποκλείεται πολύ γρήγορα να την απολαμβάνει και μόνος του.

Ο τενίστας... κομπιούτερ Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ο μεγάλος νικητής του Wimbdelon το απόγευμα της Κυριακής, με 3-1 σετ επί του Ματέο Μπερετίνι (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) και πανηγύρισε δικαιολογημένα καθώς με το τρόπαιο αυτό έφτασε τα 20 Major στην τεράστια καριέρα του, όσα έχουν και οι άλλοι δύο «θρύλοι» του αθλήματος, Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ.

Η τρομερή χρονιά που διανύει ο 34χρονος Σέρβος συνεχίζεται. Ξεκίνησε με την κατάκτηση του Australian Open στην Μελβούρνη, συνεχίστηκε με την τρομερή ανατροπή και νίκη του στον τελικό του Roland Garros επί του Στέφανου Τσιτσιπά και σήμερα (11/07) έφτασε στο 3Χ3 των Grand Slam της τρέχουσας σεζόν κατακτώντας και το Wimbledon, το οποίο έχει χάσει μόνο μία φορά από τον Άντι Μάρεϊ το 2013.

Το πήρε για 6η φορά στην καριέρα του και τρίτη διαδοχική σεζόν, κάτι που έχουν καταφέρει στο παρελθόν μόνο οι Ρότζερ Φέντερερ, Μπιορν Μποργκ και Πιτς Σάμπρας!

Μπροστά του, πλέον, ο Νόλε έχει το US Open, για να γίνει απόλυτος ρέκορντμαν σε τουρνουά Grand Slam στην Ιστορία του τένις. Προς το παρόν «γεύεται το νέκταρ» της επιτυχίας του επί του φορμαρισμένου Ιταλού, Ματέο Μπερετίνι, ο οποίος μετά από 11 σερί επιτυχίες σταμάτησε στον «τοίχο» που ονομάζεται Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στον πρώτο του τελικό σε Major τουρνουά ο Μπερετίνι (νο 9 στον κόσμο) δεν κατάφερε να πάρει το πρώτο του τρόπαιο, ωστόσο, απέδειξε ότι διαθέτει όλο το «πακέτο» για να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Πάλεψε μέχρι το τέλος, σε κάθε σετ, αλλά απέναντί του είχε έναν αντίπαλο που είναι ανίκητος!

Οι δύο φιναλίστ του τελικού του φημισμένου τουρνουά του Λονδίνου έχουν συναντηθεί τρεις φορές (η σημερινή ήταν η πρώτη τους μάχη στο γρασίδι), με τον Τζόκοβιτς να μετρά το απόλυτο.

