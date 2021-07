Οικονομία

Μύκονος – ΑΑΔΕ: λουκέτο σε επιχείρηση για πειραγμένο λογισμικό

Η παρέμβαση στην έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης είχε ως αποτέλεσμα τη μη έκδοση εκατοντάδων αποδείξεων μέσα σε λίγες μέρες.

Ακόμα μία περίπτωση επιχείρησης, που χρησιμοποιεί πειραγμένο λογισμικό στην ταμειακή της μηχανή, εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για super market στην Μύκονο, το οποίο είχε παραβιάσει τη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του (ΦΗΜ) και είχε επέμβει στην έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ.

Το αποτέλεσμα ήταν να μην έχει εκδώσει τελικά, στο διάστημα από 3 έως και 9 Ιουλίου, πάνω από 200 αποδείξεις λιανικής πώλησης.

Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ η επιχείρηση αποδέχθηκε την παράβαση, και το κατάστημα σφραγίστηκε για δύο μέρες. Παράλληλα, έχει αρχίσει ο εις βάθος έλεγχος στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας.

