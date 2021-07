Κοινωνία

Αναστασία: “Ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 7χρονης (βίντεο)

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς της 7χρονης Αναστασίας

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία της 7χρονης Αναστασίας το απόγευμα της Κυριακής στην εκκλησία της Υπαπάντης στην Καλαμάτα.

Η ανιψιά της Ερίκας Πρεζεράκου, τον Σεπτέμβριο του 2020, διαγνώστηκε με επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου. Στις 3 Ιουλίου, η Αναστασία άφησε την τελευταία της πνοή

Το στερνό αντίο είπε πλήθος κόσμου, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της οικογένειας και έφεραν ή έστειλαν ένα φυτό, για να δημιουργηθεί ο κήπος στη μνήμη της 7χρονης.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς και οι συγγενείς της Αναστασίας, που πίστεψαν ότι μπορεί να συμβεί το θαύμα, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε ποτέ.

Όταν βγήκε από την εκκλησία το φέρετρο, η οικογένεια είχε ζητήσει να ακουστεί το “Somewhere over the Rainbow”.

