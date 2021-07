Οικονομία

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά όλες τις πληρωμές για την εβδομάδα 12-16 Ιουλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Περί τα 74 εκατ. ευρώ σε 83.000 περίπου δικαιούχους θα καταβληθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ την

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 12-16 Ιουλίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του:

19,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 530 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

465.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

25.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 46 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Στο πλαίσιο των έκτακτων πληρωμών του φορέα, θα καταβληθούν 2,28 εκατ. ευρώ σε 1.833 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του Ν. 4778/21.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

14 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

20 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

16 εκατ. ευρώ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς) που αφορούν σε 35.000 δικαιούχους.

1,5 εκατ. ευρώ σε 1.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 12-16 Ιουλίου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Πέθανε ο Τάσος Νεράντζης

Τατόι: 4000 σπάνιες φιάλες ποτών βρέθηκαν στην κάβα του (εικόνες)