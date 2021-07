Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Επιδημιολόγος του Columbia: Σε 2 χρόνια κανονικότητα – Τι “βλέπει” για την Ελλάδα

Ο Τζέφρι Σέιμαν κάνει δυσοίωνες προβλέψεις με αιχμή και την έξαρση της μετάλλαξης "Δέλτα"

Επιφυλακτικός -και μάλιστα πολύ- αναφορικά με την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, εμφανίζεται ο επικεφαλής Επιδημιολόγος του Πανεπιστημίου Columbia.

Ο Τζέφρι Σέιμαν κάνει δυσοίωνες προβλέψεις με αιχμή και την έξαρση της μετάλλαξης "Δέλτα". Εκτιμά ότι θα χρειαστούν ενδεχομένως ακόμη δύο χρόνια προκειμένου να νιώσουμε ασφαλείς και επαναλαμβάνει ότι μόνο ο μαζικός εμβολιασμός θα αποτρέψει τις νέες μεταλλάξεις.

Αναλυτικά η συνέντευξη στο ΣΚΑΙ:

-Δρ. Σέιμαν, ποια είναι τα τελευταία δεδομένα για τη μετάλλαξη “ΔΕΛΤΑ” και ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος που συνδέεται με τη διάδοσή του;

ΔΡ. ΤΖΕΦΡΙ ΣΕΙΜΑΝ: Η μετάλλαξη “Δέλτα” έχει δυο ιδιότητες που την κάνουν πολύ προβληματική: η πρώτη είναι πως είναι πιο μεταδοτική, περισσότερο από τον αρχικό ιό που αναδύθηκε στα τέλη του 2019, και ακόμη πιο μεταδοτική από την Βρετανική μετάλλαξη “Άλφα”, για την οποία ανησυχούσαμε αρκετό καιρό. Δεύτερον, έχει ιδιότητες όπως η Νοτιοαφρικανική και η Βραζιλιάνικη μετάλλαξη που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες μολύνσεις κι επαναμολύνσεις. Έχει δηλαδή την ιδιότητα που αποκαλούμε “ανοσιακή διαφυγή”. Κι αυτή η “ανοσιακή διαφυγή” δεν σημαίνει απαραίτητα πως θα προκαλέσει σοβαρή νόσηση, σημαίνει όμως πως πολύ περισσότεροι άνθρωποι κινδυνεύουν να κολλήσουν και να τη μεταδώσουν σε άλλους που είτε δεν είχαν εκτεθεί στον ιό ή δεν έχουν εμβολιαστεί. Κι αυτοί είναι που έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο να νοσήσουν βαριά από τον ιό.

-Ποια είναι η πρόβλεψή σας για τους επόμενους μήνες και το φθινόπωρο; Το τέταρτο κύμα θεωρείτε πως είναι αναπόφευκτο;

ΔΡ. ΤΖΕΦΡΙ ΣΕΙΜΑΝ: Νομίζω ναι, θα δούμε ένα τέταρτο κύμα. Μια αχτίδα αισιοδοξίας θα προκύψει μόνο εάν έχουμε μεγάλα ποσοστά εμβολιασμών. Σε αυτή την περίπτωση τα ποσοστά σοβαρής νόσησης, ο ρυθμός εισαγωγών στα νοσοκομεία και οι θάνατοι θα είναι λιγότεροι. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία σε αυτό: Κοιτάξτε για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί: υπάρχει έκρηξη κρουσμάτων της μετάλλαξης “Δέλτα” αλλά η θνητότητα δεν έχει ανέβει. Αυτό δεν ισχύει σε χώρες που δεν έχουν αντίστοιχα ποσοστά εμβολιασμού. Και αυτό αναδεικνύει την ανάγκη να διανεμηθεί το εμβόλιο ισομερώς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρω ότι στην Ελλάδα φτάσατε τους εννέα εκατομμύρια εμβολιασμένους ή πιο σωστά, τις εννέα εκατομμύρια δόσεις εμβολιασμού. Πρέπει όμως να επιταχύνετε τους ρυθμούς σας γιατί αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, οι μελέτες που έχουν δημοσιευτεί τις τελευταίες εβομάδες το έχουν αποδείξει: αυτοί που έχουν εμβολιαστεί δεν πρόκειται να νοσήσουν σοβαρά στα ίδια ποσοστά με αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Είναι αρκετά προστατευμένοι.

-Μέχρι σήμερα έχουν νοσήσει εκατομμύρια άνθρωποι από τον κορονοϊό. Τελικά πώς θα κατακτήσουμε την περίφημη ανοσία της αγέλης; Με ένα συνδυασμό των εμβολιασμένων και αυτών που έχουν νοσήσει; Όμως αυτοί που νοσούν θεωρητικά έχουν ανοσία για έξι μόλις μήνες.

ΔΡ. ΤΖΕΦΡΙ ΣΕΙΜΑΝ: Φαίνεται πως με το συγκεκριμένο ιό η “ανοσία της αγέλης” δεν σημαίνει αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Με κάποιους ιούς, όπως πχ. με την ανεμοβλογιά, εάν κολλήσεις μια φορά, αυτό ήταν. Πάει και τελείωσε. Δεν θα την ξανακολλήσεις στο υπόλοιπο της ζωής σου. Από την άλλη υπάρχουν ασθένειες όπως η γρίπη. Οι άνθρωποι κολλούν και ξανακολλούν διότι υπάρχει ένας συνδυασμός μεταξύ της ανοσίας και των συνεχών παραλλαγών και μεταλλάξεων του ιού που είναι συνεχώς εκεί έξω. Δυστυχώς, ο COVID-19 μοιάζει περισσότερο με τη γρίπη και όχι με την ανεμοβλογιά. Νέες μεταλλάξεις θα προκύπτουν συνεχώς που θα μολύνουν ανθρώπους που είτε έχουν νοσήσει, είτε έχουν εμβολιαστεί. Άρα η ανοσία που θα έχουμε από προηγούμενη νόσηση ή εμβολιασμό θα είναι προσωρινή και θα χρειαζόμαστε συνεχείς εμβολιασμούς τα επόμενα χρόνια.

-Με αυτά τα δεδομένα, θεωρείτε πως υπάρχει πλέον μια “νέα κανονικότητα” στη ζωή μας για τα επόμενα χρόνια; Όπου θα φοράμε μάσκες, δεν θα κάνουμε χειραψίες, δεν θα ταξιδεύουμε για επαγγελματικούς λόγους; Η προοπτική επιστροφής σε αυτό που θυμόμαστε στο τέλος του 2019 είναι μια ουτοπία;

ΔΡ. ΤΖΕΦΡΙ ΣΕΙΜΑΝ: Νομίζω πως θα μας πάρει δυο χρόνια μέχρι να επιστρέψουμε πιθανότατα στις παλιές μας συνήθειες. Έχουμε μάθει σε μια νέα συμπεριφορά. Ακούμε πολλά για το πώς θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις σε υβριδικό μοντέλο, ότι η εργασία θα είναι πιο ευέλικτη, ότι θα δουλεύουμε από απόσταση, θα υπάρξει ένα νέο τέτοιο μείγμα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην επιστρέψουμε σε αυτό που θυμόμαστε ως κανονικότητα πριν την πανδημία, προτού τα πράγματα σταθεροποιηθούν. Και θα χρειαστούμε ακόμη ένα με δυο χρόνια μέχρι να πειστούμε πως είμαστε πραγματικά ασφαλείς.

