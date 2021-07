Αθλητικά

Νεϊμάρ σε Μέσι: είσαι ο καλύτερος παίχτης που είδα να παίζει!

Ο Βραζιλιάνος σταρ ξεπέρασε την πικρία του για τον χαμένο τελικό και αποθέωσε τον Αργεντίνο θριαμβευτή του Copa America.

Με το γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία η Αργεντινή ήταν η νικήτρια με 1-0 επί της Βραζιλίας στο «Μαρακανά» στον τελικό του Copa America και πανηγύρισε για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια (1998) και 15η στην Ιστορία της το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας διοργάνωσης της Νότιας Αμερικής.

Ο Νεϊμάρ δεν μπόρεσε να χαρίσει το τρόπαιο στη χώρα του, αλλά υποκλίθηκε στην αξία του Λιονέλ Μέσι και μετά το τέλος του αγώνα έσπευσε να αγκαλιάσει τον πρώην συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα.

Σήμερα με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίλησε για τον χαμένο τελικό, αλλά και για τον φίλο και αδερφό του, Λιονέλ Μέσι.

“Το να χάνω με πονάει. Με πονάει πολύ. Είναι κάτι που ακόμα δεν έχω μάθει να ζω με αυτό. Χθες, όταν έχασα, πήγα να αγκαλιάσω στον μεγαλύτερο και καλύτερο παίκτη της ιστορίας που εγώ είδα να παίζει! Φίλε και αδερφέ μου Μέσι, ήμουν λυπημένος όταν σου είπα: «π...ς γιε με κέρδισες». Ήμουν πολύ λυπημένος που έχασα. Αλλά αυτός ο τύπος είναι απίστευτος. Έχω τεράστιο σεβασμό για αυτό που έχει κάνει για το ποδόσφαιρο και ειδικότερα για μένα. ΣΙΧΑΙΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΗΤΤΑ. Αλλά απόλαυσε τον τίτλο σου, το ποδόσφαιρο περίμενε αυτή την στιγμή για σένα. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΔΕΡΦΕ ΜΟΥ!”

