Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Τζόκοβιτς δεν σιγουρεύει την συμμετοχή του

Ποια είναι τα σημεία - "κλειδιά" που προκαλούν δεύτυερες σκέψεις στον κορυφαίο τενίστα.

Η απόφαση των διοργανωτών των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να απαγορεύσουν την παρουσία φιλάθλων στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη, επηρέασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος δήλωσε προβληματισμένος σχετικά με τη συμμετοχή του στο Ολυμπιακό τουρνουά τένις.

«Θα πρέπει να το σκεφτώ», δήλωσε ο 34χρονος στο Λονδίνο, μετά τον έκτο τίτλο του στο Wimbledon, προσθέτοντας.

«Το σχέδιό μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά τώρα είμαι λίγο μπερδεμένος. Είμαι στο 50-50 λόγω αυτών που άκουσα τις τελευταίες δύο ημέρες. Σαφώς και η απουσία των φιλάθλων δεν είναι το καλύτερο νέο. Πραγματικά το πληροφορήθηκα προχθές κι απογοητεύτηκα.

Μαθαίνω επίσης ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στο Ολυμπιακό χωριό, προκειμένου να αποφευχθούν κρούσματα Covid-19. Είναι πιθανό, να μην μπορείς να δεις άλλους αθλητές να αγωνίζονται.

Δεν μπορώ να έχω μαζί μου ούτε πλέκτη ρακετών. Ο πλέκτης είναι πολύ σημαντικός για εμένα, σε όποιο τουρνουά κι αν αγωνίζομαι. Με περιορίζουν να πάρω μαζί μου λίγους ανθρώπους από την ομάδα μου».

