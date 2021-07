Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: βρέφος 23 ημερών στο νοσοκομείο

Ακόμη δύο παιδιά νοσηλευονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της 2χρονης από την Αμαλιάδα.

Τρία παιδιά που έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Και τα 3 παιδιά έχουν διακομιστεί από άλλα νοσοκομεία: του Πύργου, το Καραμανδάνειο και το Νοσοκομείο Αγρινίου.

Μάλιστα, η τελευταία περίπτωση αφορά ένα βρέφος μόλις 23 ημερών.

Καλά είναι τα νέα για το 2χρονο κοριτσάκι από την Αμαλιάδα που νοσηλευτόταν στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Το κοριτσάκι εμφάνισε βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής, Γαβριήλ Δημητρίου, «ο πυρετός έπεσε και η μικρούλα θα συνεχίσει την αγωγή της στο σπίτι».

