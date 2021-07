Αθλητικά

Euro 2020: Η Ιταλία πανηγυρίζει ξέφρενα (εικόνες)

Όλη η Ιταλία στο «πόδι» για την κατάκτηση του Euro 2020. Δεκάδες συλλήψεις μετά τον τελικό.

Βεγγαλικά, κόρνες και πανηγυρισμοί σε όλη την Ιταλία. Η χώρα γιορτάζει με μοναδικό, ασυγκράτητο ενθουσιασμό την επικράτηση της εθνικής της ομάδας ποδοσφαίρου επί της εθνικής Αγγλίας και την κατάκτηση του φετινού Euro.

«Τα παιδιά αυτά ήταν μοναδικά, μπορώ μόνον να πω ότι είναι εξαιρετικά», δήλωσε ο προπονητής της Squadra Azzurra, Ρομπέρτο Μαντσίνι, στα μικρόφωνα της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai. Ο Λεονάρντο Μπονούτσι που, με το γκολ του, επέτρεψε στην εθνική Ιταλίας να ισοφαρίσει, πρόσθεσε ότι «κέρδισε το σύνολο, διότι η ομάδα αυτή πίστεψε στον εαυτό της και ότι μπορούσε να τα καταφέρει, από την πρώτη, κιόλας, προπόνησή της, στην Σαρδηνία».

Στην Πλατεία του Λαού της Ρώμης, μετά το τελευταίο χαμένο πέναλτι των Άγγλων, 2.500 νέοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Μερικοί, μάλιστα, ντυμένοι λεγεωνάριοι, άρχισαν να τραγουδούν ασταμάτητα τον εθνικό ύμνο και να επαναλαμβάνουν την φράση του Μπονούτσι: «οι Άγγλοι πρέπει να φάνε ακόμη πολλές μακαρονάδες». Στην αρχή, οι αποστάσεις ασφαλείας τηρήθηκαν, αλλά μετά την λήξη του αγώνα, άρχισαν οι εναγκαλισμοί και πολλές μάσκες «εξαφανίστηκαν».

«Iταλία, ο θρίαμβος μιας συλλογικής δύναμης που συγκίνησε την χώρα μας. Μνημειώδης ο τερματοφύλακας Τζίτζιο Ντοναρούμα. Οι δυο αποκρούσεις του στη διαδικασία των πέναλτι, οδήγησαν την ομάδα στον ουρανό», γράφει η εφημερίδα La Stampa, στην ηλεκτρονική της έκδοση.

Συνοψίζει τον γεμάτο αδρεναλίνη αυτό αγώνα και περιγράφει την τεράστια συγκίνηση των Ιταλών. Ένα είναι βέβαιο: οι πανηγυρισμοί δεν θα κοπάσουν σε λίγες ώρες. Η Ιταλία ετοιμάζει αξέχαστη υποδοχή, στα μέλη των Azzurri, που θα επιστρέψουν σήμερα Δευτέρα στην Αιώνια Πόλη, με πτήση που θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο- Λεονάρντο Ντα Βίντσι.

Μετά την άφιξή της Squadra Azzurra, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Ιταλίας θα γίνουν δεκτοί από τον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι.





Συλλήψεις μετά τον τελικό

Στη σύλληψη 45 ατόμων προχώρησε η βρετανική αστυνομία, καθώς μετά τον τελικό του Euro 2020 στο Γουέμπλεϊ ακολούθησαν συμπλοκές μεταξύ των οπαδών της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ιταλίας και της Αγγλίας.

«Πολλοί αξιωματικοί παραμένουν σε υπηρεσία, βοηθώντας τους φιλάθλους να απομακρυνθούν από το Γουέμπλεϊ ή το κεντρικό Λονδίνο. Είμαστε εκεί για να προσέξουμε την ασφάλειά σας», ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας στο Twitter.

