Κοινωνία

Πανελλήνιες – Ο αριστούχος που έχασε τους γονείς του από κορονοϊό στον ΑΝΤ1: Είχα ξεκάθαρο στόχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Καρακώστας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Μαζί» για την επιτυχία του και τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό.

«Είχε ξεκάθαρο στόχο μπροστά μου», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Δημήτρης Καρακώστας, ο μαθητής που λίγους μήνες αφού έχασε από κορονοϊό και τους δύο γονείς του αρίστευσε στις Πανελλήνιες.

«Πάντα με ενδιάφερε η Ιατρική και σίγουρα είχα ένα παραπάνω κίνητρο με τους γονείς μου, οπότε θα νιώθω κι εγώ, αν τα καταφέρω, ότι θα βοηθήσω πολλούς ανθρώπους», είπε και απάντησε πως δεν έχει αποφασίσει ειδικότητα, την οποία «θα ψάξει μέσα στο πανεπιστήμιο».

Ρωτήθηκε για τη συνομιλία που είχε με τον Πρωθυπουργό και απάντησε: «με συνεχάρη και μου ευχήθηκε να περάσω στη Σχολή που θέλω».

«Ήρθαν όλα ανάποδα, είχα συνηθίσει να με βοηθάνε οι γονείς μου, ήταν πολύ δύσκολο, αφού συνειδητοποίησα ότι δεν έχω άλλη επιλογή», σημείωσε και παραδέχθηκε πως «σίγουρα υπήρχε βάρος, αλλά έπρεπε να το αντιμετωπίσω».

Όσο για τα σχέδιά του για το καλοκαίρι είπε πως «θα πάω σε κάποιο νησί, να γιορτάσω με τους φίλους μου, αλλά είναι όλα στον αέρα».

«Ό,τι κι αν γίνει στη ζωή, ακόμα και αν δεν τα καταφέρεις, σίγουρα θα είσαι πολύ περήφανος για την προσπάθειά σου», έστειλε το μήνυμά του, τέλος ο αριστούχος των Πανελληνίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Κορονοϊός: Δωρεάν test την Δευτέρα σε 134 σημεία

Euro 2020: Η Ιταλία πανηγυρίζει ξέφρενα (εικόνες)