Ο Σταϊκούρας στις Βρυξέλλες

Στο σημερινό Eurogroup και το αυριανό Ecofin θα συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομικών.

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Eurogroup και στην αυριανή συνεδρίαση του Ecofin.

Στο Ecofin αναμένεται να εγκριθούν τα πρώτα Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Εκ του λόγου αυτού, θα λάβει μέρος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ειδικότερα, στο σημερινό Eurogroup οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν τη δημοσιονομική πορεία και τις προοπτικές της ευρωζώνης, εστιάζοντας στο επόμενο έτος. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, θα ενημερωθούν για την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και την αποτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα Προγράμματα Σταθερότητας του 2021. Η συζήτηση θα τροφοδοτήσει την προετοιμασία των προσχεδίων προϋπολογισμού και των συστάσεων για την ευρωζώνη για το 2022. Επιπλέον, θα συνεχιστεί ο διάλογος σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της δημιουργίας ψηφιακού ευρώ για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση ως σύνολο.

Επίσης σήμερα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Eurogroup σε διευρυμένη σύνθεση, κατά την οποία οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανταλλάξουν, μεταξύ άλλων, απόψεις με την υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γιέλεν σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία του κορoνοϊού, καθώς και με θέματα τραπεζικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

Σήμερα το βράδυ, ο κ. Σταϊκούρας θα συμμετάσχει στο καθιερωμένο δείπνο εργασίας των υπουργών Οικονομικών που ανήκουν στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Τέλος, αύριο Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να συζητήσουν για την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη - με έμφαση στην εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF). Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την πρώτη δέσμη Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υποβλήθηκαν από κράτη - μέλη της Ε.Ε. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται και το ελληνικό σχέδιο («Ελλάδα 2.0»), το οποίο ήταν το δεύτερο που κατατέθηκε και το τρίτο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

