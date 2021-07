Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Σαρηγιάννης: Μονόδρομος ο εμβολιασμός για να μην φτάσουμε τα 18000 κρούσματα ημερησίως

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας στην χώρα. Με τι ποσοστό εμβολιασμών χτίζουμε τείχος ανοσίας.



«Καμπανάκι κινδύνου» για νέα έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού έκρουσε, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, αν τον Σεπτέμβρη έχει εμβολιαστεί μόνο του 53% του πληθυσμού, τότε τα κρούσματα θα φτάσουν τα 18.000 ημερησίως ενώ πρόσθεσε ότi αν οι εμβολιασμοί φτάσουν στο 65% του πληθυσμού, θα έχουμε πάλι μια δύσκολη περίοδο, αλλά όχι με 18.000 κρούσματα την ημέρα.

«Για να μειώσουμε τα κρούσματα μονόδρομος είναι ο εμβολιασμός», υπογράμμισε ο κ. Σαρηγιάννης, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να τηρούμε και τα μέτρα προστασίας και να γίνονται γίνονται self test για να προλάβουμε την μετάδοση.

Σημείωσε ακόμα ότι ο μέσος όρος της ηλικίας των κρουσμάτων είναι πολύ χαμηλός, ενώ όπως «η αύξηση τα λύματα είναι πάνω απο 200% και ανεβαίνει και στην Θεσσαλονίκη».

«Αν θέλουμε να δράσουμε προληπτικά θα πρέπει να γνωρίζουμε την τάση πολύ νωρίς», τόνισε και απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει υποχρεωτικός, είπε ότι θα πρέπει να είναι στους υγειονομικούς, σε χώρους φροντίδας ηλικιωμένων, στην εστίαση αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

